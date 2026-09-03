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Политика

Назначен новый глава МЧС Казахстана

Мурат Муханов, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 11:31 Фото: primeminister.kz
В Казахстане назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям. Им стал 41-летний Мурат Муханов, который ранее занимал должность руководителя аппарата МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Муханов Мурат Сейтмолдаевич назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.

Мурат Муханов родился 1 июля 1985 года в Мангистауской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны.

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом нормативно-технического отдела Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

С 2006-го по 2014 год работал на различных должностях в структуре Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Также занимал такие должности, как начальник отдела контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности, начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области (2014-2017), заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (2017-2020), начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (2020-2023), временно исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2023-2024), начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области МЧС РК (с апреля 2024 года по июнь 2026-го).

С 9 июня 2026 года и до нового назначения занимал должность руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С 6 февраля 2024 года министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана был Чингис Аринов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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