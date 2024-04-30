Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды 30 апреля 2024 года.

"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.

Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет им. Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений.

До 2004 года работал в коммерческих структурах. Затем занимал должности в АО "Национальные информационные технологии" и АО "СК "AMANAT-insurance". В различные годы руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавлял МЦРИАП.

22 апреля Мусин показывал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков. По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.