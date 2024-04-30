Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды 30 апреля 2024 года.
"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.
Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет им. Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений.
До 2004 года работал в коммерческих структурах. Затем занимал должности в АО "Национальные информационные технологии" и АО "СК "AMANAT-insurance". В различные годы руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавлял МЦРИАП.
22 апреля Мусин показывал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков. По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.