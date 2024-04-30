Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития

Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:50 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды 30 апреля 2024 года.

"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.

Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет им. Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений.

До 2004 года работал в коммерческих структурах. Затем занимал должности в АО "Национальные информационные технологии" и АО "СК "AMANAT-insurance". В различные годы руководил АО "Национальные информационные технологии", АО "Казпочта", Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С марта по июль 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям. С 2020 года возглавлял МЦРИАП.

22 апреля Мусин показывал, как американские дроны будут доставлять помощь пострадавшим от паводков. По его словам, эти дроны будут помогать при доставке гуманитарной помощи – продуктов питания, медикаментов и других жизненно важных материальных средств – в самые отдаленные и труднодоступные места.

Читайте также

Токаев принял председателя Верховного суда
Токаев принял председателя Верховного суда
Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил
Бектенов с официальным визитом в Душанбе: с кем встретился и что обсудил
Токаев освободил от должности зампредседателя Агентства по стратегическому планированию
Токаев освободил от должности зампредседателя Агентства по стратегическому планированию
Анастасия Московчук
МЦРИАП Мусин Багдат Токаев Касым-Жомарт 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: