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Законодательство РК

Расширенное заседание правительства с участием Токаева пройдет 7 февраля

Расширенное заседание правительства с участием Токаева пройдет 7 февраля Фото: akorda.kz
В следующую среду, 7 февраля 2024 года, пройдет расширенное заседание правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 февраля, рассказал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

"7 февраля будет расширенное заседание правительства", – сказал он в кулуарах Сената.

Маулен Ашимбаев уточнил, что расширенное заседание правительства пройдет с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

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Предыдущее расширенное заседание правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось 12 декабря 2022 года.

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