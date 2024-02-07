Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция

Сегодня, 7 февраля 2024 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, на этом мероприятии будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Расширенное заседание правительства Казахстана под председательством президента началось в 10:50. Касым-Жомарт Токаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением на должность премьер-министра страны.

Касым-Жомарт Токаев:

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего Правительства. Вчера я поблагодарил бывшего Премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности Правительства.

Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%.

При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия".

Президент:

"У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо.

В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики.

Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем Послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки".

Глава государства:

"ПЕРВОЕ. Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед Правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров.

Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса.

Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи".

Касым-Жомарт Токаев:

"Теперь о доходной части бюджета. В настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок.

Повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.

Предыдущее Правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как Главы государства".

Президент:

"Нужно понимать, что перед нами стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики.

Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов.

Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование.

Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны".

Глава государства:

"До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать.

С другой стороны, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса. Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.

Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере".

Касым-Жомарт Токаев:

"Еще один резерв – полная цифровизация налогового администрирования. Данная сфера должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта. Работы здесь непочатый край.

В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены. Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов.

В целом, необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы Правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики".

Президент:

"ВТОРОЕ. Предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли.

Не может не беспокоить, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба.

Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное – своевременно принимать необходимые решения".

Глава государства:

"Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 миллионов долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна". При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов.

Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством Правительства, в необходимых случаях – перед Президентом.

Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят.

Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться. И речь не об очередном бюрократическом "жонглировании" функциями и штатной численностью, создании рабочих групп, написании концепций. Следует хорошо понимать, что это конкретная реформа, направленная на изменение подходов к деятельности государственного аппарата.

По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий".

Касым-Жомарт Токаев:

"Важным условием для широкого привлечения инвестиций является качественная подготовка Национального инфраструктурного плана. Собрать, как говорится, все "хотелки" в один документ и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства, – это не иначе как расписка в своей некомпетентности.

Поручаю Правительству пересмотреть инфраструктурный план. В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев.

Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия.

Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – нельзя "перегибать палку", произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал.

Наша основная задача - обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено".

Президент:

"ТРЕТЬЕ. Реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли. Это направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств.

В настоящее время на рассмотрении Мажилиса находится законопроект о госзакупках. Документ нуждается в доработке. Прошу депутатов Парламента уделить ему особое внимание. Необходимо упорядочить деятельность аудиторов.

Здесь основным ориентиром является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам. В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства.

Новый закон о государственных закупках призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов".

Глава государства:

"Несмотря на прилагаемые усилия все еще не раскрыт огромный потенциал государственно-частного партнерства. Данный инструмент у нас внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода. Другими словами, мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства.

Действующие нормы и процедуры в этой сфере либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству. Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора.

Однако государственно-частное партнерство у нас представляет собой по сути схему скрытого бюджетного финансирования частных проектов. Работа по перезагрузке системы государственно-частного партнерства идет медленно, ощутимых результатов пока нет. Правительству нужно, наконец, разобраться с этим вопросом.

Не надо "изобретать велосипед" – используйте передовой мировой опыт, привлеките международные финансовые организации, которые предложат проверенные временем подходы. Эту задачу требуется решить оперативно".

Касым-Жомарт Токаев:

"Актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли, играющей большую роль в социально-экономической жизни страны. К примеру, действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов.

Инвесторы теряют время, деньги и мотивацию, а затем уходят в страны с минимальными требованиями к получению разрешительных документов. Правительству на основе международного опыта следует кардинально упростить порядок утверждения проектно-сметной документации для инвесторов.

Как вы знаете, полтора года назад я поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам. В мой адрес поступает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений. Поэтому проект нужно основательно доработать".

Президент:

"В настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере. Безопасность граждан – это главный приоритет, поэтому надо повышать контроль качества строительства. Но Правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка.

В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет.До конца года жду от Правительства конкретных результатов в данном направлении".

Глава государства:

"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии.

Сейчас в строительной отрасли функционирует несколько информационных систем. Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств. Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге.

В настоящее время реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с Правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере".

Касым-Жомарт Токаев:

"ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы. К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется.

Немало перекосов и на рынке сотовой связи. Нужно продолжать работать над повышением качества услуг, последовательно снижать государственное участие, устранять избыточное регулирование и ограничения. Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню.

Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации. Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации.

В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски. Поручаю Правительству пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации".

Президент:

"Важно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний. Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO.

Серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе. Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний Фонда "Самрук-Казына" приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления Фонда.

Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования. Поручаю Правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить Указ о либерализации экономики. Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора".

Глава государства:

"ПЯТОЕ. Нужно придать новый импульс промышленному развитию страны. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты.

Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.

Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло.

По многим из проектов не определены источники финансирования.

Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности".

Касым-Жомарт Токаев:

"Правительству предстоит активизировать конструктивный диалог с международными финансовыми институтами, транснациональными корпорациями и отечественным бизнесом. В целом, должны быть ответы на вопросы, каким будет индустриальный облик Казахстана, какие предприятия завтра будут играть важную роль. Нужно действовать на опережение, в соответствии с требованиями времени.

Особого внимания требует задача кардинальной модернизации действующих производств. Следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места".

Президент:

"Крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий. У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда.

В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия.

Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу. В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За пять предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ".

Глава государства:

"Следующая приоритетная задача – обеспечить становление сильного среднего предпринимательства в индустриальном секторе. Этот вопрос я поднимал неоднократно, но системный план действий так и не был разработан. На вопросы, какие должны быть приоритеты, какая поддержка будет оказываться предпринимателям, пока нет ответов.

Возможности для появления новых передовых производств у нас имеются. К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики.

Дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, мелиоративные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений. Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим. Поэтому важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса".

Касым-Жомарт Токаев:

"Определенные успехи здесь есть у отечественного автомобилестроения. Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности. Одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения нашего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.

Ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью. Одним из решений этого вопроса может стать эффективное (подчеркиваю – эффективное) использование активов ЕНПФ. При этом, конечно, требуется обеспечить сохранность пенсионных денег. Поэтому нужно тщательно подойти к отбору проектов, реализация которых будет способствовать диверсификации и индустриализации экономики".

Президент:

"Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях. В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, Правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ.

Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой. Необходимо стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики. Правительству и Национальному банку предстоит провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом. В целом, Национальный банк должен придерживаться рациональной общегосударственной политики, направленной на контроль инфляционных процессов и рост экономики".

Глава государства:

"ШЕСТОЕ. Развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование водных ресурсов.

Проблемы, которые сдерживают развитие АПК, хорошо известны. Наиболее острая из них – хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность – в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня.

Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты – до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза.

Кроме того, мы сможем повысить уровень внесения минеральных удобрений хотя бы до 50% от научно обоснованной потребности. Согласитесь, десять центнеров зерновых с гектара – это показатель, который никак не красит нашу страну. Значит, у нас совершенно не работает агрохимия, хотя качественные удобрения на казахстанских предприятиях производятся".

Касым-Жомарт Токаев:

"В сентябрьском Послании мною поставлена задача в течение трех лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70%. Заметных шагов для ее решения еще не сделано.

Правительству предстоит уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Нужно значительно увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством. Надо оказывать всестороннюю поддержку аграриям, которые диверсифицируют посевы и улучшают урожайность.

Считаю, что следует пересмотреть применение единого земельного налога. Поскольку на деле здесь много нерешенных вопросов. Основное условие – он должен не только упрощать администрирование, но и учитывать эффективность использования земель.

Все меры господдержки нужно предоставлять по принципу "одного окна", услуги профильных финансовых институтов целесообразно объединить. Необходимо усилить потенциал Аграрно-кредитной корпорации и передать ей функции акиматов по субсидированию сельского хозяйства. Для этого надо объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК в рамках одной цифровой платформы".

Президент:

"В целом, аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании, направленном на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым.

Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения".

Глава государства:

"В зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры.

Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности.

Вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве".

Касым-Жомарт Токаев:

"СЕДЬМОЕ. Требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций Правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы.

Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2.

Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы.

В целом, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды. Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых – отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов".

Президент:

"В первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.

Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере.

Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением.

Нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов. Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство – базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере".

Глава государства:

"ВОСЬМОЕ. Следует активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Перед нами стоит стратегическая задача сделать Казахстан полноценным транспортно-логистическим центром и транзитным хабом Евразии. Для ее реализации создано Министерство транспорта. Ожидаю от ведомства оперативных и эффективных решений по широкому спектру вопросов.

В первом полугодии 2024 года нужно принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли. А проблем там немало. В частности, необходимо ускорить работу по обновлению вагонов, а также устранить дефицит собственного контейнерного парка. Нужно реализовать все намеченные проекты по расширению магистральной сети (1,3 тыс. км к 2028 году). Предстоит провести тотальную цифровизацию процессов, что позволит значительно повысить эффективность и производительность отрасли, сэкономить бюджетные средства".

Касым-Жомарт Токаев:

"Теперь о ситуации с автодорогами. До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы "Астана – Балхаш – Алматы", который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: "Атырау – Астрахань", "Актобе – Кандыагаш", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов.

Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой. Проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации.

Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается".

Президент:

"ДЕВЯТОЕ. Крайне важно продолжить цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта. Мы достигли существенного прогресса в цифровизации государственных и финансовых услуг.

К примеру, по итогам 2023 года доля безналичных платежей составила 88%. До 2020 года данный показатель не превышал и 50%. Таким образом, всего за четыре года в Казахстане произошел стремительный рост финтеха. Подобный прорыв должен стать примером для других отраслей экономики – пора вплотную заняться их цифровизацией.

У каждого министерства должна быть карта цифровой трансформации отрасли (по опыту Сингапура). Такая карта должна обеспечить комплексное видение того, какие технологии будут массово внедряться в курируемых сферах в следующие пять лет.

Отдельного внимания требует развитие искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, к 2026 году инструментами искусственного интеллекта будут пользоваться уже более 80% предприятий в мире (сегодня – менее 5%).

Мы уже сейчас стали свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Развитие искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций в нашей стране. Для этого необходимо создать базовую институциональную среду".

Глава государства:

"Своеобразным "топливом" для искусственного интеллекта являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, а с другой – гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных.

Сегодня Правительством сформировано так называемое "озеро" данных, включающее 87 государственных баз. Но для создания передовых моделей искусственного интеллекта этого уже недостаточно. Поэтому следует накапливать обезличенные данные как государственного, так и коммерческого сектора, внедрив при этом единую архитектуру систем управления данными.

Мы приступаем к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Уверен, что это придаст мощный импульс широкому применению "больших данных".

За последние годы финансирование науки существенно увеличено. Это хорошая возможность для министерств, чтобы совместно с исследовательскими институтами искать пути использования искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Первостепенное значение имеет обеспеченность квалифицированными кадрами. Правительство должно заняться внедрением передовых образовательных программ в этой области.

Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения "цифровых кочевников" со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем. От того, насколько быстро и эффективно мы будем развивать новые цифровые технологии, зависит наш успех во всех других направлениях".

Касым-Жомарт Токаев:

"ДЕСЯТОЕ. Особое внимание нужно уделить социальной сфере. Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан.

Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать.

Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили.

Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужно конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению".

Президент:

"Главная задача социально ориентированного государства – это создание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей.

Сегодня свыше половины государственного бюджета направляется на социальную сферу. В последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего, педагогов, медицинских работников.Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг.

В первую очередь это касается системы здравоохранения. Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит.

Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным".

Глава государства:

"Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета.

Большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85. В числе причин столь низкой эффективности называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят.

В рамках другого национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 369 школ нового формата. Однако здесь тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков.

Вдобавок, отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ. Поручаю Правительству, акимам регионов и Фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов".

Касым-Жомарт Токаев:

"В целом, можно сказать, что прошедший год стал для нашей страны успешным. Конечно, все еще имеется множество нерешенных проблем, поэтому для качественного развития страны нам предстоит принять необходимые решения.

Для успешной реализации нового экономического курса Правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к своей работе. Требуются свежие идеи и системное долгосрочное видение развития экономики.

Надо наращивать темпы роста, активнее проводить диверсификацию экономики, привлекать больше иностранных инвестиций. Одна из главных задач Правительства – обеспечить равные условия для всех субъектов экономической деятельности. Для придания нового импульса экономике Правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами.

Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту. Такая порочная практика подрывает у людей веру в реальность реформ и построение Справедливого Казахстана. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность".

Президент:

"Сегодня весь мир переживает очень сложное историческое время, в котором определяется вектор развития государств на долгие годы вперед. Мы должны идти в ногу со временем – быстро и решительно. Вместо того, чтобы тратить время на пустые слова, нужно совершать конкретные действия и проявлять политическую ответственность.

Важно осознавать ценность каждого дня, использовать все имеющиеся возможности, чтобы не отстать в глобальной гонке конкурентоспособности. Чтобы добиться успеха, государство и общество должны быть едины в своих устремлениях. Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, ориентироваться на дальние горизонты.

Правительство получило достаточно полномочий. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения.

Сегодня я обозначил широкий спектр актуальных вопросов, но их, конечно же, гораздо больше. Правительство должно безотлагательно приступить к реализации поставленных задач. В целом, необходимы кардинальные реформы в каждой сфере экономики".

Правительство Казахстана ушло в отставку 5 февраля 2024 года. Обязанности премьер-министра временно исполнял Роман Скляр.

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