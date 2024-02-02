Марат Елеусинов назначен гендиректором АО "Каражанбасмунай"

Марат Елеусинов назначен генеральным директором АО "Каражанбасмунай", сообщает Zakon.kz.

Марат Елеусинов родился в 1988 году. По профессии он инженер.



Начинал трудовую деятельность с должности оператора по добыче нефти в "Озенмунайгаз" в 2009 году. В разные годы работал в "КазМунайГаз" и "Казахтуркмунай" на высоких должностях. С 2021 по 2024 год был главным технологом АО "Эмбамунайгаз".

Акционерное общество "Каражанбасмунай" осуществляет добычу нефти на уникальном месторождении Каражанбас, расположенном на полуострове Бузачи в 230 км от города Актау в Западном Казахстане.

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