Токаев и Зеленский обсудили развитие двусторонних гуманитарных связей – Акорда

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе разговора президент Украины выразил признательность главе нашего государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.

"Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей", – говорится в сообщении.

Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся почти год назад, 16 февраля 2023 года. Тогда Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.