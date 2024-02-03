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Данные об автомобилях с грязным выхлопом передадут в полицию Алматы 10 февраля

Данные об автомобилях с грязным выхлопом передадут в полицию Алматы 10 февраля Фото: Heute.at
Sergek Group подводят итоги мониторинга улиц Алматы. Данные об автомашинах с грязным выхлопом они передадут в полицию 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Kolesa.kz, выявлять автомобили, передвигающиеся по Алматы с нарушением норм токсичности и дымности, в тестовом режиме начали в декабре 2023 года. А с 1 января 2024-го экодатчики заработали уже в полную силу.

"Sergek Group, в данное время они подводят итоги мониторинга улиц Алматы. Списки обнаруженных в процессе исследования машин с грязным выхлопом будут переданы полиции 10 февраля. Таким образом, патрульные получат законные основания, чтобы начать выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять на экопосты для проверки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что условно у владельцев дымящих машин есть неделя, чтобы привести их в порядок.

О том, как ввозить в Казахстан автомашины, зарегистрированные за рубежом, можно прочитать тут.


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