Полиция Алматы объявила охоту на "грязных" нарушителей
Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция усилила контроль за незаконным сливом жидких бытовых отходов. Основанием для проверок становятся записи с камер, сообщения жителей и результаты мониторинга, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают в полиции: каждый такой случай представляет угрозу санитарной и экологической безопасности города.
Так, с начала года к административной ответственности уже привлекли 564 водителей ассенизаторских машин и грузового транспорта, нарушивших правила благоустройства.
Общая сумма штрафов превысила 11,8 млн тенге.
"Попытка сэкономить на законной утилизации отходов может обернуться серьезными штрафами. Работа по выявлению подобных нарушений ведется ежедневно".Пресс-служба ДП Алматы
Также стражи порядка просят неравнодушных казахстанцев, ставших свидетелями незаконного слива отходов, сообщать об этом в полицию.
Немного ранее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай подробно рассказали, какие слова должны насторожить казахстанцев.
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