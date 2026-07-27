Полиция Алматы объявила охоту на "грязных" нарушителей

В Алматы полиция усилила контроль за незаконным сливом жидких бытовых отходов. Основанием для проверок становятся записи с камер, сообщения жителей и результаты мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в полиции: каждый такой случай представляет угрозу санитарной и экологической безопасности города.

Так, с начала года к административной ответственности уже привлекли 564 водителей ассенизаторских машин и грузового транспорта, нарушивших правила благоустройства.

Общая сумма штрафов превысила 11,8 млн тенге.

"Попытка сэкономить на законной утилизации отходов может обернуться серьезными штрафами. Работа по выявлению подобных нарушений ведется ежедневно". Пресс-служба ДП Алматы

Также стражи порядка просят неравнодушных казахстанцев, ставших свидетелями незаконного слива отходов, сообщать об этом в полицию.

Немного ранее в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай подробно рассказали, какие слова должны насторожить казахстанцев.