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37 исследователей пройдут обучение в школе социологов

25 исследователей пройдут обучение в школе социологов Фото: Школа социологов Kazakhstan Sociology Lab
В минувшие выходные в столице стартовало обучение второго набора Школы социологов Kazakhstan Sociology Lab. Обучение в школе предоставляет возможность казахстанским исследователям стать высококвалифицированными экспертами в своей сфере деятельности. Проект действует с 2023 года.

В этом году из 94 кандидатов были отобраны 37 молодых специалистов. Преобладающее число участников – студенты Nazarbayev University и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Основной целью школы Kazakhstan Sociology Lab является развитие у ее участников компетентности и навыков работы с современными методами сбора и анализа данных.

"Второй набор участников школы по-своему уникален, мы видим не только качественный рост слушателей, но и улучшение качества материала, который мы даем в рамках школы. Все это позволяет нам готовить высококлассных специалистов социальных наук. Именно в школе молодые исследователи прокачивают свои навыки, получают знания, углубляют уже имеющуюся базу. В рамках обучения слушатели школы получают возможность применить полученные знания в финальных проектах. И мы рады, что с каждым годом увеличивается количество заявок, конкурсный отбор становится жестче. Мы видим большой интерес к школе со стороны топовых ученых не только социологии, но и в целом гуманитарных наук, которые готовы становиться спикерами и менторами. Все это говорит о том, что авторитет школы на очень высоком уровне. Уверен, что и в этом году мы получим много интересных проектов", – отмечает руководитель корпоративного фонда El Umiti Асланбек Амрин.
37 исследователей пройдут обучение в школе социологов

Фото: Школа социологов Kazakhstan Sociology Lab

В рамках программы Школы социологов специалисты из разных областей освоят передовые методы социальных наук. Участники в процессе занятий познакомятся с экспертами в интересующих их областях, изучат новые методы и теории, а также обретут свой круг единомышленников.

Среди основных программ Kazakhstan Sociology Lab – research design, программирование на R и power BI. Обучение будет проходить в офлайн- и онлайн-форматах. По результатам обучения слушатели предоставят policy-oriented-исследования по социально значимым вопросам.

37 исследователей пройдут обучение в школе социологов

Фото: Школа социологов Kazakhstan Sociology Lab

В этом году, помимо основной программы, мы приготовили много активностей в рамках Школы социологов. Это и публичные лекции, и мастер-классы, и хакатоны, и семинары в регионах. В этих мероприятиях активно будут задействованы выпускники школы. В прошлом году мы представили работы выпускников по образованию, занятости, криминологии, гендерным и городским исследованиям. В этом году под руководством менторов мы продолжим эти policy-исследования, но еще добавим трек по социологии медицины, поскольку, как и другие направления, вопросы здравоохранения имеют высокую социальную значимость", – поделилась планами руководитель Школы социологов Алия Сарсекеева.

Выпускниками первого набора школы социологов были подготовлены и опубликованы исследования по таким темам, как "В каких сельских школах у учеников больше шансов показать выдающиеся способности?", "Место преступления изменить нельзя: Анализ пространственных паттернов краж в городах Казахстана", "Динамика восприятия случаев партнёрского насилия в социальных сетях" и т. д.

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