Свыше 61 млн тенге выделили на ресоциализацию осужденных в Акмолинской области

Мерами прокуратуры Акмолинской области из бюджетных средств выделено свыше 61 млн тенге на ресоциализацию осужденных, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба ведомства, начиная с 2017 г. на территории региона денежные средства для неправительственных организаций (НПО) на ресоциализацию осужденных не выделялись.

"В этой связи по инициативе прокуратуры области проводились рабочие встречи с уполномоченными органами, данный вопрос рассмотрен на двух межведомственных совещаниях, проведенных на площадке прокуратуры области. В результате путем координации деятельности уполномоченных органов на текущий год из бюджетных средств на ресоциализацию осужденных выделено свыше 61 млн тенге". Прокуратура Акмолинской области

Отмечается, что участие НПО в ресоциализации осужденных позволит оказать осужденным не только материальную помощь (приобретении товаров первой необходимости, лекарственных средств, оформление документов и т.д.), но и психологическую (услуги психолога, получение образования).

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