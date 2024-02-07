Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше 61 млн тенге выделили на ресоциализацию осужденных в Акмолинской области

средства на ресоциализацию осужденных выделили в Акмолинской области Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Мерами прокуратуры Акмолинской области из бюджетных средств выделено свыше 61 млн тенге на ресоциализацию осужденных, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба ведомства, начиная с 2017 г. на территории региона денежные средства для неправительственных организаций (НПО) на ресоциализацию осужденных не выделялись.

"В этой связи по инициативе прокуратуры области проводились рабочие встречи с уполномоченными органами, данный вопрос рассмотрен на двух межведомственных совещаниях, проведенных на площадке прокуратуры области. В результате путем координации деятельности уполномоченных органов на текущий год из бюджетных средств на ресоциализацию осужденных выделено свыше 61 млн тенге". Прокуратура Акмолинской области

Отмечается, что участие НПО в ресоциализации осужденных позволит оказать осужденным не только материальную помощь (приобретении товаров первой необходимости, лекарственных средств, оформление документов и т.д.), но и психологическую (услуги психолога, получение образования).

Ранее о жизни и быте заключенных в колонии Павлодара рассказала редакция Zakon.kz.

Читайте также

В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
В 12 областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
флаги Казахстана и Сингапура
Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций
Поручения Токаева правительству, льготная ипотека, закрытие лотерейных киосков – итоги дня
Поручения Токаева правительству, льготная ипотека, закрытие лотерейных киосков – итоги дня
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: