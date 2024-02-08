Ситуация с ТД "Ақшың" находится на строгом контроле акимата области Абай

Состоялась встреча акима области Нурлана Уранхаева с предпринимателями торгового дома "Ақшың". В ней приняли участие представители правоохранительных органов, ДЧС, ДП, руководители управлений акимата области и жители города.

В настоящее время вырабатываются необходимые меры поддержки со стороны государства. Создана рабочая и следственно-оперативная группа, занимающаяся решением возникшей проблемы.

"Я гарантирую, чтобы вы получили решение, которое будет соответствовать действительности. Все механизмы государственный помощи будут предоставлены. Планируется создать фонд, так как местные предприниматели также имеют желание помочь. Мы предоставим 13 торговых точек, где вы сможете реализовать свою продукцию, пока ситуация не урегулируется", – сказал аким области Нурлан Уранхаев.

В ходе встречи была создана инициативную группу из предпринимателей, которая совместно с госорганами будет отрабатывать все вопросы.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Отметим, что ситуация находится на контроле правительства РК и на личном контроле акима области Абай.