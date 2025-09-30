Как планируют развивать туризм в области Абай

30 сентября в Семее под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сферы туризма. В нем приняли участие представители областных управлений, палаты предпринимателей, туристических компаний и мест отдыха, сообщает Zakon.kz.

В своем Послании "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию туризма.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Туризм – одно из важнейших направлений социально-экономического развития нашей страны. Как известно, в своем нынешнем Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев уделил этому сектору особое внимание. В соответствии с поручением главы государства акимат области в этом году уделил большое внимание Алаколю. С марта я лично несколько раз посещал данный регион и проводил выездные совещания. Учитывая, что с 2018 года на побережье не проводились ремонтные работы, из областного бюджета было выделено 658 млн тенге. В развитии туризма особая роль принадлежит предпринимателям. Без вашей поддержки этот сектор не сможет развиваться. Поэтому сегодня мы посчитали важным встретиться с вами, обсудить актуальные вопросы и совместно найти пути их решения", – отметил глава региона.

На совещании руководитель областного управления туризма Марат Кабаков рассказал о развитии туризма в регионе и планах по развитию туристической зоны озера Алаколь.

В настоящее время в области Абай уделяется особое внимание развитию туризма, в том числе проводится масштабная работа по благоустройству побережья Алаколя. Для укрепления инфраструктуры побережья из областного бюджета были выделены средства на ремонт Арбата, создание новых общественных пространств, средний ремонт улиц, установку пирсов и санитарную очистку побережья.

Кроме того, разработана Дорожная карта на 2025-2027 годы, в которую включены проекты общей стоимостью 8,4 млрд тенге. Среди них – строительство новой линии электропередачи, полигона твердых бытовых отходов, очистных сооружений, спасательной станции и пожарного депо.

В ходе встречи директор палаты предпринимателей области Абай Максат Суичинов, директор туристической компании S.G. travel Айман Жакупова, директор базы отдыха "Ерасыл" Ерасыл Диканбаев и другие владельцы туристических объектов высказали свои предложения по развитию туризма региона. В частности, были подняты вопросы развития таких направлений, как продвижение исторических мест (Елеке сазы), развитие научного туризма в Курчатове, улучшение дорог и интернет-связи, установка информационных указателей, подготовка гидов и повышение качества услуг, развитие детского туризма, поддержка предпринимателей и экологического туризма.

"Сегодняшняя встреча имеет для нас особое значение. Впервые на уровне области Абай представители туристической сферы и руководство региона собрались за одним столом. Это важный шаг для развития отрасли, начало открытого диалога", – отметила директор туристической компании S.G. travel Айман Жакупова.

По итогам совещания глава региона подчеркнул, что все поднятые вопросы и предложения будут учтены.

"Думаю, сегодня состоялся открытый и содержательный разговор. Были высказаны ценные мнения. Мы всегда готовы к открытому взаимодействию с вами и к партнерству. В сфере туризма действительно есть актуальные проблемы. Наша общая цель – привлечь туристов к достопримечательностям области Абай и превратить ее в один из туристических регионов страны", – сказал аким области.