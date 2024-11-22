Десять комфортных школ открыли в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице сообщил об открытии еще одной школы, передает официальный сайт акимата столицы.

"Открыли семнадцатую по счету новую школу в Астане. Это абсолютный рекорд для столицы! Новое учебное заведение построено в рамках нацпроекта "Комфортная школа" и расположено по ул. Касыма Кайсенова, 4/1. Школа укомплектована всем необходимым для комфортного обучения", – написал аким.

Фото: акимат Астаны

По его словам, в рамках нацпроекта главы государства "Комфортная школа" в столице уже построили и открыли 10 школ нового образца.

Фото: акимат Астаны

Всего же в рамках данного нацпроекта в период с 2024-2025 г. будет построено 24 школы нового формата. Только эти школы позволят создать порядка 90 тыс. ученических мест в две смены.

Фото: акимат Астаны

"До конца текущего года планируем открыть еще несколько школ. Таким образом будут решены вопросы трехсменного обучения еще в 4 школах, переуплотненного режима обучения – в 3 школах. Также готовим задел на следующие годы. В 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ. В строительство учебных заведений также привлекаем частные инвестиции", – написал аким столицы.

Фото: акимат Астаны



