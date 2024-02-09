Политический аналитик оценил возможности нового главы холдинга "Байтерек"

Политический аналитик Ильяс Бактыгалиев прокомментировал назначение новым руководителем Национального управляющего холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина, сообщает Zakon.kz.

Пока общественность все еще обсуждает назначение нового премьер-министра, сравнительно незаметно прошла новость о том, кто избран новым председателем правления холдинга "Байтерек".



Как отметил аналитик, назначение – это на самом деле чрезвычайно важное учитывая, что "Байтерек" – это важнейший национальный холдинг и ключевой экономический институт правительства Казахстана, без слаженного управления над которым осуществление долгосрочной задачи удвоения ВВП страны к 2029 году и модернизации экономики будет затруднительно.





"Сам Карагойшин обладает богатым опытом делового администрирования и как нельзя подходит на управляющую роль. Тем более до этого он уже занимал пост замглавы холдинга и, по сути дела, является преемником предыдущего председателя, что гарантирует эффективное продолжение работы сразу "со старта", без лишней раскачки как в случае, если бы руководство принял человек со стороны". Ильяс Бактыгалиев

По его словам, Карагойшин знает особенности разных отраслей экономики.

"Помимо того, что он работал в разных структурах развития (БРК, БРК-Лизинг, Казагрофинанс), то есть прекрасно знает, что в результате доходит до исполнителей сверху из квазигосударственных холдингов и правительства, он еще работал в частном секторе – продаже нефтепродуктов, лизинге, сельском хозяйстве. Так что в принципе, он как руководитель знает особенности разных отраслей экономики". Ильяс Бактыгалиев

Между тем, по мнению аналитика, назначение наложит на Карагойшина определенные ограничения.

"Отмечу, что он достаточно крупный бизнесмен, что, конечно, наложит на него ограничения, связанные с конфликтом интересов, но зато сделает его менее вовлеченным в разные коррупционные дела. Благо он еще работал в "Байтереке", всех там знает, там не надо полгода для только вхождения в курс дела". Ильяс Бактыгалиев

Ранее сообщалось, что Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек".

