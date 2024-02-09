Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Политический аналитик оценил возможности нового главы холдинга "Байтерек"

назначение Фото: АО НУХ "Байтерек"/пресс-служба МНЭ РК
Политический аналитик Ильяс Бактыгалиев прокомментировал назначение новым руководителем Национального управляющего холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина, сообщает Zakon.kz.

Пока общественность все еще обсуждает назначение нового премьер-министра, сравнительно незаметно прошла новость о том, кто избран новым председателем правления холдинга "Байтерек".

Как отметил аналитик, назначение – это на самом деле чрезвычайно важное учитывая, что "Байтерек" – это важнейший национальный холдинг и ключевой экономический институт правительства Казахстана, без слаженного управления над которым осуществление долгосрочной задачи удвоения ВВП страны к 2029 году и модернизации экономики будет затруднительно.


"Сам Карагойшин обладает богатым опытом делового администрирования и как нельзя подходит на управляющую роль. Тем более до этого он уже занимал пост замглавы холдинга и, по сути дела, является преемником предыдущего председателя, что гарантирует эффективное продолжение работы сразу "со старта", без лишней раскачки как в случае, если бы руководство принял человек со стороны". Ильяс Бактыгалиев

По его словам, Карагойшин знает особенности разных отраслей экономики.

"Помимо того, что он работал в разных структурах развития (БРК, БРК-Лизинг, Казагрофинанс), то есть прекрасно знает, что в результате доходит до исполнителей сверху из квазигосударственных холдингов и правительства, он еще работал в частном секторе – продаже нефтепродуктов, лизинге, сельском хозяйстве. Так что в принципе, он как руководитель знает особенности разных отраслей экономики". Ильяс Бактыгалиев

Между тем, по мнению аналитика, назначение наложит на Карагойшина определенные ограничения.

"Отмечу, что он достаточно крупный бизнесмен, что, конечно, наложит на него ограничения, связанные с конфликтом интересов, но зато сделает его менее вовлеченным в разные коррупционные дела. Благо он еще работал в "Байтереке", всех там знает, там не надо полгода для только вхождения в курс дела". Ильяс Бактыгалиев

Ранее сообщалось, что Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек".

Читайте также

трафик движения в Астане
Как непогода отразилась на транспортном трафике в Астане
Казахстан МЧС Чингис Аринов коррупция
Аринов пообещал искоренить коррупцию в МЧС
Казахстан МЧС министр Чингис Аринов
Держал в руках и оружие, и лопату: новый глава МЧС о своей готовности к работе
Елена Беляева
Байтерек Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: