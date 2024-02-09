Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек"

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров представил коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя. Им стал Рустам Карагойшин, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения пресс-службы Министерства нацэкономики за 9 февраля 2024 года, Карагойшин родился в 1983 году.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования и Международную академию бизнеса. Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек"), где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. С 2007 по 2011 г. был переведен на должность управляющего директора – члена правления АО "БРК-Лизинг".

Фото: пресс-служба МНЭ РК

С 2011 по 2015 год работал начальником отдела внешнеэкономической деятельности Департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating", председателем правления ТОО "Credit Systems", заместителем генерального директора, генеральным директором ТОО "Сбербанк Лизинг".

С 2015 по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

С февраля по май 2019 года являлся генеральным директором ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя председателя правления АО НУХ "Байтерек", в том числе являлся членом Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и членом Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".

С 2021 по 2024 год занимал различные должности в частном секторе.

9 февраля также известно о других назначениях. Новым заместителем министра обороны стал Шайх-Хасан Жазыкбаев. И в акимате Жамбылской области произошли изменения. Там назначен новый заместитель акима. Им стал Тамабек Абулхаир, который ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства.