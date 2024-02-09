Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек"

Рустам Карагойшин возглавил холдинг "Байтерек" Фото: пресс-служба МНЭ РК
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров представил коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя. Им стал Рустам Карагойшин, сообщает Zakon.kz.

По данным сообщения пресс-службы Министерства нацэкономики за 9 февраля 2024 года, Карагойшин родился в 1983 году.

Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования и Международную академию бизнеса. Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек"), где работал менеджером, главным менеджером и начальником управления департамента проектного анализа. С 2007 по 2011 г. был переведен на должность управляющего директора – члена правления АО "БРК-Лизинг".

Рустам Карагойшин возглавил холдинг

Фото: пресс-служба МНЭ РК

С 2011 по 2015 год работал начальником отдела внешнеэкономической деятельности Департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов ТОО "Petroleum Operating", председателем правления ТОО "Credit Systems", заместителем генерального директора, генеральным директором ТОО "Сбербанк Лизинг".

С 2015 по февраль 2019 года занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

С февраля по май 2019 года являлся генеральным директором ТОО "Зерновой Консорциум Казахстана".

С 2019 по 2021 год занимал должность заместителя председателя правления АО НУХ "Байтерек", в том числе являлся членом Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и членом Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".

С 2021 по 2024 год занимал различные должности в частном секторе.

9 февраля также известно о других назначениях. Новым заместителем министра обороны стал Шайх-Хасан Жазыкбаев. И в акимате Жамбылской области произошли изменения. Там назначен новый заместитель акима. Им стал Тамабек Абулхаир, который ранее занимал должность вице-министра сельского хозяйства.

Читайте также

Как изменились цены на жилье в январе 2024 года
Как в Казахстане изменились цены на жилье в январе 2024 года
Олжас Бектенов провел первое совещание нового правительства
Новый премьер-министр Казахстана об экономике: Никто не должен сорить деньгами
Китай разрешил Казахстану ввозить птицеводческую продукцию спустя 19 лет
Китай разрешил Казахстану ввозить птицеводческую продукцию спустя 19 лет
Анастасия Московчук
Байтерек Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: