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Законодательство РК

В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ

В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ Фото: freepik
Министерство культуры и информации Казахстана заблокировало казахстанский сайт ЛГБТ (сообщество сексуальных и гендерных меньшинств). Об этом стало известно 12 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"Selftanu.kz - проект для ЛГБТК+ подростков и тех, кто хочет разобраться в себе", – такое описание можно было прочитать на главной странице ЛГБТ сайта до его блокировки.

Данный сайт и его контент вызывал неоднозначную реакцию у казахстанцев. Большинство людей высказывали свои возмущения. В день открытия первого сайта для ЛГБТК+ подростков казахстанцы запустили петицию против пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ

Фото: kazface.kz

Редакция KazFace.kz обратилась в пресс-службу Министерства культуры и информации за комментарием относительно причины блокировки.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе "selftanu.kz" было выявлено нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Уполномоченный орган по охране прав детей посчитал необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения, учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ

Фото: kazface.kz

В продолжении сказано, что в законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", установлено, что к запрещенной для детей информации относится информация, содержащая специальный сексуально-эротический характер, а также распространение которой среди детей запрещено иными законами Республики Казахстан.

"Также в законе "О правах ребенка" говорится, что использование средств массовой информации, распространяющих порнографию, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений, также преследуется по закону, и их распространение запрещено. По этим причинам Министерством были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу "selftanu.kz".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

При этом представитель Министерства отметил, что в случае устранения указанным сайтом нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен.

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