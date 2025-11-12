#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане начнут проверять и маркировать фильмы с ЛГБТ пропагандой

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:05 Фото: pexels
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что в Казахстане начнут маркировать фильмы и книги, если в них обнаружат пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, когда поправки вступят в силу, такой контент будет маркироваться как 18+ и 21+.

"В материалах, где будут присутствовать подобные сцены (нетрадиционных сексуальных отношений. – Прим. ред.), доступ ограничат для аудитории старше 18 лет. Аналогично и с книгами: в местах продажи вы уже могли заметить пометки о том, с какого возраста их рекомендуется читать. Помимо этого будет проводиться оценка и экспертиза (фильмов. – Прим. ред.) по статье 456 прим. 2 КоАП. Если, согласно оценке, будет принято решение, что в материале содержатся принципы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, то по решению суда этот контент будет блокироваться", – озвучил спикер.

Он отметил, что фильмы будут проверяться как по заявлению казахстанцев, так и перед выдачей прокатного удостоверения.

"Сегодня существует механизм выдачи прокатного удостоверения. На эти моменты (ЛГБТ. – Прим. ред.) сейчас не обращают внимания, потому что в перечне противоправного контента они не содержатся. Как только поправка вступит в силу, появится еще один пункт, на который будут обращать внимание при выдаче прокатного удостоверения в кинотеатрах Казахстана. Это станет основанием, чтобы по результатам экспертизы исключить данный контент", – дополнил Евгений Кочетов.

По его словам, даже фильмы, уже получившие прокатные удостоверения, могут быть отозваны. Такие случаи уже были: после того как общественность обращала внимание на отдельные эпизоды, где прослеживалась пропаганда семейно-бытовых конфликтов, прокатные удостоверения аннулировали. Однако, если все соответствует требованиям, то проблем не будет, и отзывать фильмы с пометкой 18+ из проката не будут.

12 ноября 2025 года депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки в части запрета на пропаганду ЛГБТ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
