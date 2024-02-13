Активы Нацфонда снизились из-за детских выплат

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства 13 февраля сообщил, что активы Нацфонда из-за выплат детям снизились на 1%, передает корреспондент Zakon.kz.

Активы Нацфонда снизились с начала 2024 года.

"Активы снизились на 1%, составив 59,4 млрд долларов. Это снижение произошло за счет начисления обязательств по программе "Нацфонд – детям". Акылжан Баймагамбетов

В рамках проекта "Нацфонд – детям" оператором программы ЕНПФ проведена выверка общего количества детей с базами данных Минюста. Открыты валютные счета всем детям. Автоматизирован процесс открытия счетов детям при рождении. Отработан механизм ежегодного зачисления средств.



"Уже в 2024 году начислено 696 млн долларов на счета всех детей. 30,6 млн долларов детям, достигающих совершеннолетия в 2024 году, уже переведены на счет оператора программы (ЕНПФ)". Акылжан Баймагамбетов

Самое большое количество детей – участников целевых требований – проживает в Туркестанской области. На втором месте по количеству детей – Алматы, на третьем – Алматинская область.