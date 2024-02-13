Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге

Фото: pxhere

Жительницу Астаны осудили на пять лет за мошенничество. Предприимчивый бухгалтер присвоила почти 400 миллионов тенге и проиграла их в казино, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Астаны уточнили: "Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн тенге". Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино. "Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной. Приговор суда вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Астаны Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям. Весной 2023 года в Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры. Читайте также Священник просит отменить концерты скандального рэпера в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: