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Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге

Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге Фото: pxhere
Жительницу Астаны осудили на пять лет за мошенничество. Предприимчивый бухгалтер присвоила почти 400 миллионов тенге и проиграла их в казино, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Астаны уточнили:

"Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн тенге".

Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино.

"Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной. Приговор суда вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям.

Весной 2023 года в Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры.

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