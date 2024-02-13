Бухгалтер из Астаны проиграла в казино 400 млн тенге
Фото: pxhere
Жительницу Астаны осудили на пять лет за мошенничество. Предприимчивый бухгалтер присвоила почти 400 миллионов тенге и проиграла их в казино, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе прокуратуры Астаны уточнили:
"Виновная, будучи бухгалтером в ТОО, ввела в заблуждение владельцев компании о выгодных инвестициях за рубежом, присвоив тем самым путем обмана денежные средства в сумме свыше 385,9 млн тенге".
Почти всю сумму похищенных денег осужденная проиграла в казино.
"Участвующим по делу гособвинителем представлены все доказательства о виновности осужденной. Приговор суда вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть рассудительными и не поддаваться негативным влечениям.
Весной 2023 года в Талдыкоргане вынесли приговор бухгалтеру детской больницы, который потратил 109 миллионов бюджетных тенге на азартные игры.
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