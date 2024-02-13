Священник просит отменить концерты скандального рэпера в Казахстане

Гастроли российского рэпера OG Buda уже вызывали возмущение общественности Казахстана из-за неоднозначных текстов. Однако музыкант вновь собрался выступить в республике. На эту ситуацию обратил внимание протоиерей Александр Суворов, сообщает Zakon.kz.

Глава отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана направил обращение в акимат Алматы с просьбой отменить концерт Григория Ляхова (настоящее имя OG Buda) из-за пропаганды антисоциального поведения.

Нарративы из текстов исполнителя, считает священнослужитель, могут навредить подрастающему поколению – как раз у этой публики рэпер наиболее популярен. Выступления музыканта запланированы на 29 февраля в Алматы, затем 1 и 2 марта – в Караганде и Астане.

"Мы провели анализ текстов песен данного артиста и пришли к выводу, что содержание его творчества противоречит основам морали и казахстанскому законодательству в части использования нецензурной брани и пропаганды антисоциального поведения. Диспозиция статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК предусматривает ответственность за нецензурную брань в общественных местах, что делает проведение такого концерта вопросом не только морального, но и юридического характера. Проведение мероприятий, содержание которых наполнено пропагандой наркотиков, алкоголя, насилия, мизогинии, сексизма, потребительства, нецензурной лексики и глорификацией криминальной жизни, противоречит духовным и культурным ценностям нашего общества. Это особенно важно, учитывая, что основная аудитория таких исполнителей – подростки и молодежь, у которых еще только формируется система ценностей", – говорится в обращении священника.

Александр Суворов, фото: пресс-служба АПН

Александр Суворов подчеркнул, что проведение подобных мероприятий подрывает усилия государства в воспитании молодежи. Также священнослужитель просит власти пристальнее следить за согласованием выступлений тех или иных исполнителей, чье творчество может навредить юным казахстанцам.

"Просим акимат Алматы принять меры по предотвращению проведения концерта исполнителя OG Buda в Алматы, а также обеспечить контроль за соблюдением законодательства в части организации подобных мероприятий в будущем", – обратился Суворов.

В акимате на запрос пока не ответили, лишь сообщив, что обращение переадресовано в Управление общественного развития Алматы.

Чем же вызвана острая реакция на возможное выступление OG Buda? Тексты рэпера изобилуют нецензурными выражениями, унизительными (в первую очередь по отношению к женщинам) определениями и множеством сленговых слов из наркотической субкультуры ("бонг", "крокодил", "обдулся" и так далее).

Но, несмотря на столь недетскую повестку, билеты продаются свободно, а возрастное ограничение установлено на уровне 16+. Следовательно, попасть на мероприятие смогут и несовершеннолетние.

Стоит отметить, что OG Buda уже не первый раз попадает под критику общественности в Казахстане: перед его майским туром в 2023 году также звучали призывы отменить концерты. В частности, тогда против выступления высказывалась Майраш Тайкенова, эксперт в области образования, экс-советник главы МОН:

"Надо срочно принять меры по запрету подобных концертов. Нельзя засорять мозги подрастающему поколению. Хотя я очень либеральна к молодежи, но знаю, что в подростковом возрасте, на пике эмоционального развития, когда наступает возраст психологического кризиса, всякая пропаганда деструктивного поведения может сработать как спусковой крючок".

Тем не менее, прошлогодний концерт OG Buda в Алматы все же состоялся. Но в Астане рэпер на сцену так и не вышел: как сообщалось, из-за проблем с организацией.

Кстати, в России рэпера уже привлекали к ответственности за пропаганду наркотиков.

Григорий Ляхов родился в Тюмени в 1994 году, вскоре семья переехала в Будапешт (отсюда возник и псевдоним), где рэпер преимущественно проживает по сей день.