Культура и шоу-бизнес

"Это были ваши последние концерты": казахстанцы предложили "отменить" Мота

Мот, артист, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 13:11 Фото: Instagram/mmott23
21 мая 2026 года в Алматы с концертом выступил российский певец Мот. Несмотря на то, что артист регулярно бывает с гастролями в Казахстане, он вновь собрал полный зал. Однако завершение вечера оказалось неожиданно скандальным, сообщает Zakon.kz.

Так, известный хореограф из Казахстана Анель Калиева на странице в социальных сетях заявила, что ее команда планировала выступить на концерте, но отказалась от участия из-за некорректного отношения со стороны организаторов.

Еще одна танцовщица Анна добавила подробности, уточнив, что выступление не подразумевало финансовой поддержки.

"Мы согласились из профессионального интереса, чтобы увидеть внутреннюю подготовку к концерту. Уважение к людям и стране, в которую вы приезжаете работать, минимальная профессиональная норма, а не привилегия, которую нужно заслужить", – написала девушка.

Хотя в публикациях не приводятся точные детали конфликта, реакция казахстанцев оказалась резкой – пользователи массово раскритиковали певца. Соцсети Мота мгновенно заполнили негативные комментарии из Казахстана.

  • А почему такое отношение к танцорам из Казахстана проявляете, раз аж дважды к нам приезжаете.
  • Жаль, что узнали поздно, в следующий раз, будьте добры, не приезжайте в КЗ.
  • Требуем относиться с уважением к нашим танцорам, это они еще могут нас осведомить, а простые рабочие? Может, конкретно не вы относились к нашим так, а ваши организаторы, но они ваши люди, значит, у вас такое отношение ко всем, значит, у вас это нормально. Мы очень любим вас, Мот, и ваши песни, но такое отношение мы не допустим.
  • Не первая скандальная ситуация! Не уважаете? Не нравится? Не приезжайте! А для наших очередной урок.
  • Вы стабильно приезжаете в Казахстан 2-3 раза в год, собираете здесь арены и зарабатываете на казахстанской публике. Поэтому элементарное уважение к людям, с которыми вы работаете, и к нашей стране – это минимум. Казахстан всегда тепло встречает артистов разных культур и стран, но уважение должно быть всегда взаимным. А если вы и ваша команда так не считают, тогда просто не приезжайте сюда.
  • Мы никого не обижаем и своих в обиду не дадим!
  • Надеюсь, это были ваши последние концерты в Казахстане.

Впрочем, не все комментаторы оказались столь категоричны. Нашлись и те, кто встал на защиту музыканта.

  • Поражаюсь людям, которые обвиняют Мота в том, в чем он вообще может и не в курсе. Будьте чуть добрее. Эти все вопросы к организаторам. Не нужно оскорблять кого-то, не зная всей правды.
  • Люди услышали звон, да не знают где он, лишь бы наехать и отменить. Это один из тех артистов, который уважительно относился к нашей стране, но после такого хайпа, он, конечно же, разочаруется.
  • Очень жаль, что у нас не разобравшись в ситуации, уже сделали свои выводы

Ранее мы рассказывали, что 13-летний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провалил культовый номер отца с Димой Биланом. О том, как это было, можно узнать тут.

