ПРАВМЕДИА: Как оптимизировать прохождение груза через таможенную границу

Смотрите на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" прямую трансляцию конференции с участием представителя таможенных органов.

В эфире речь пойдет о процедурах прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска, а также о том, какие таможенные операции и контроль будут проводиться при перемещении.



Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные пропускной способностью АТС.

В эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию заранее.

Спикер: Габит Оразов, руководитель управления координации пунктов пропуска Департамента таможенного контроля КГД МФ РК.



