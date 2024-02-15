ПРАВМЕДИА: Как оптимизировать прохождение груза через таможенную границу
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Смотрите на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" прямую трансляцию конференции с участием представителя таможенных органов.
В эфире речь пойдет о процедурах прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска, а также о том, какие таможенные операции и контроль будут проводиться при перемещении.
Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные пропускной способностью АТС.
В эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию заранее.
Спикер: Габит Оразов, руководитель управления координации пунктов пропуска Департамента таможенного контроля КГД МФ РК.
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