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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: Как оптимизировать прохождение груза через таможенную границу

ПРАВМЕДИА: Как оптимизировать прохождение груза через таможенную границу Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Смотрите на ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" прямую трансляцию конференции с участием представителя таможенных органов.

В эфире речь пойдет о процедурах прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска, а также о том, какие таможенные операции и контроль будут проводиться при перемещении.

Кроме того, будут затронуты вопросы, связанные пропускной способностью АТС.

В эфире прозвучат ответы на вопросы, присланные в редакцию заранее.

Спикер: Габит Оразов, руководитель управления координации пунктов пропуска Департамента таможенного контроля КГД МФ РК.


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