Итоги международного инвестиционно-строительного форума в СКО

Международный инвестиционно-строительный форум "Qyzyljar Investment Forum 2024" прошел в Петропавловске. В нем приняли участие более 200 делегатов.

Это руководители и представители центральных и местных государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов, институтов развития Казахстана, банков второго уровня и бизнес ассоциаций, казахстанские и зарубежные компании, работающие в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии.





Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

"За прошлый год объем инвестиций в основной капитал выросли на 17,3%, достигли более 445 млрд тенге. Рост показали такие отрасли, как строительство, транспорт и складирование, информация и связь и другие. За 9 месяцев прошлого года общий объем валового притока прямых иностранных инвестиций в СКО составил почти 283 млн долларов. Почти в три раза рост по сравнению с 2022 годом", - рассказал вице-министр национальной экономики РК Абзал Абдикаримов.





Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

На форуме прошли пленарные заседания, выступили зарубежные спикеры, встречи предпринимателей в формате В2В. Кроме того, на форуме был презентован экономический и инвестиционный потенциал региона, обсуждены актуальные вопросы привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, а также организована выставка продукции промышленных предприятий и строительных проектов.

Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

"Мы планируем реализовать МЖК первого уровня, состоящее из 6 блоков, включающее в себя апарт-отель, второй проект будет люкс класса. В нем будет бизнес-центр, отель 5-звездочный и ЖК люксового уровня", - рассказал помощник руководителя холдинга "YDA Group" Якуб Янардаг.



Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

"В Петропавловске планируем возвести ЖК премиум-класса с трехметровыми потолками расширенными окнами системой умный дом. Прежде чем зайти в любой регион, мы мониторим рынок, делаем опрос людей. Узнаем, что здесь строится и продается. Мы выявили потребность, что здесь нужен паркинг, есть потребность в современном жилье", - рассказал представитель ТОО "Строй Элит Дом" Мадияр Джагапаров.



Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

В регионе появятся современные многофункциональные предприятия. К ним можно отнести завод по производству кормовых дрожжей, их же используют при изготовлении комбикормов.

"Основной потребитель нашей продукции это европейские страны, страны Юго-Восточной Азии. Также мы планируем расширить наши продажи в Китае, поэтому завод в РК играет для нас очень важную роль с точки зрения производства и логистики", - рассказал исполняющий директор итальянской компании "PROSOL SPA", Сырым Абылгазиев.



Фото: Qyzyljar Investment Forum 2024

Достигнутые договоренности участники форума закрепили двусторонними меморандумами о взаимопонимании и сотрудничестве на сумму 128 млрд тенге. К примеру, ТОО "Строй Элит Дом" подписало соглашение с акиматом города Петропавловска для строительства ЖК на сумму 29 млрд тенге. ТОО "TFA Group" заключило меморандум с ТОО "Управляющая компания специальной экономической зоной "Qyzyljar" на сумму 10 млрд тенге. Всего участники международного форума заключили 14 соглашений

