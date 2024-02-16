В СКО начался международный инвестиционно-строительный форум

Международный инвестиционно-строительный форум Qyzyljar Investment Forum 2024 начался в Петропавловске.

В работе форума принимают участие более 200 участников. Это руководители и представители центральных и местных государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов, институтов развития Казахстана, банков второго уровня и бизнес ассоциаций, казахстанские и зарубежные компании, работающие в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии.

Фото: с форума

На форуме пройдет пленарное заседание, выступления зарубежных спикеров, встречи предпринимателей в формате В2В.

Фото: с форума

Кроме того, будет презентован экономический и инвестиционный потенциал региона, обсуждены актуальные вопросы привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, а также организована выставка продукции промышленных предприятий и строительных проектов.

Фото: с форума

Достигнутые договоренности участники форума закрепят подписанием двусторонних меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.