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Почему санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству

Рахмановские ключи, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 15:20 Фото: Instagram/rahmanovskie_kluchi
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев 2 сентября 2024 года ответил, почему санаторий "Рахмановские ключи" вернули на баланс государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким пояснил, что было соответствующее уголовное дело.

"В его рамках был осуществлен возврат активов. Естественно, передали государству", – озвучил Ермек Кошербаев.

Также журналисты уточнили, кто будет туда ездить отдыхать.

"В данном случае я не знаю, будет ли он (санаторий. – Прим. ред.) в областной собственности. Сейчас он находится в республиканской собственности. Все будет зависеть от того, какая организация придет управлять им", – резюмировал спикер.

29 августа 2024 года стало известно, что санаторий "Рахмановские ключи" вернули государству. По информации акимата ВКО, по итогам торгов санаторий был передан на баланс Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

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