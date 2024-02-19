Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования
Коллективу ведомства нового гендиректора АО "ГФСС" Айбола Аргынгазинова представила глава Минтруда Светлана Жакупова.
Айбол Аргынгазинов родился в Жетысуской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Москве.
Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК. В разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя Администрации президента РК.
С 2022 года занимал должность директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.
Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.