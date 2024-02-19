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Законодательство РК

Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования

Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования Фото: gov.kz
Назначен новый генеральный директор АО "Государственный фонд социального страхования" (АО "ГФСС"). Им стал Айбол Аргынгазинов. Об этом 19 февраля 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Коллективу ведомства нового гендиректора АО "ГФСС" Айбола Аргынгазинова представила глава Минтруда Светлана Жакупова.

Айбол Аргынгазинов родился в Жетысуской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Москве.

Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК. В разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя Администрации президента РК.

С 2022 года занимал должность директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

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