Назначен новый гендиректор Госфонда соцстрахования

Фото: gov.kz

Назначен новый генеральный директор АО "Государственный фонд социального страхования" (АО "ГФСС"). Им стал Айбол Аргынгазинов. Об этом 19 февраля 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Коллективу ведомства нового гендиректора АО "ГФСС" Айбола Аргынгазинова представила глава Минтруда Светлана Жакупова. Айбол Аргынгазинов родился в Жетысуской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Москве. Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК. В разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя Администрации президента РК. С 2022 года занимал должность директора Департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва. Читайте также Проблему с водными ресурсами обсудили главы МИД Казахстана и Узбекистана Санаторий "Казахстан" вернули государству Главы МИД Казахстана и Узбекистана договорились увеличить товарооборот

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