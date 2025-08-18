Кто из казахстанцев может претендовать на выплаты госфонда
По состоянию на 1 августа численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 244,3 тыс. человек. При этом 188,1 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 73,2 млрд тенге.
"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК в понедельник.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", – подчеркнули в пресс-службе МТСЗН РК.
Более подробно о соцвыплате из АО "Государственный фонд социального страхования" можете узнать по ссылке.