Кто из казахстанцев может претендовать на выплаты госфонда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 18 августа 2025 года, предоставили обновленные данные по гражданам, которые получают социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 244,3 тыс. человек. При этом 188,1 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 73,2 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК в понедельник.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", – подчеркнули в пресс-службе МТСЗН РК.

Более подробно о соцвыплате из АО "Государственный фонд социального страхования" можете узнать по ссылке.