В Туркестанской области введено в эксплуатацию более 1200 километров дорог

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году доля хороших дорог должна быть доведена до 95%. В Туркестанской области ведется интенсивная работа по достижению этого показателя.

Аким области Дархан Сатыбалды лично проинспектировал ход строительства дорог областного значения и взял на контроль работу подрядчиков. По поручению главы области строительство велось качественно, а доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 92% до 93%.

Утвержден Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года, начата работа по развитию транспортной инфраструктуры в областном центре. В прошлом году было охвачено 676 объектов, или 1586,4 км дорог и улиц. По итогам года введено в эксплуатацию 632 объекта, или 1282,8 км дорог. Из них 326,1 км являются дорогами областного и районного значения общего пользования.





Фото: акимат Туркестанской области

По итогам 2023 года в целях обеспечения качества работ, в подрядные, технические и авторские надзорные учреждения направлено около 170 предупреждающих писем. По 13 объектам семь подрядчиков, один технический надзор и пять проектирующих учреждений оштрафованы на 24,3 тыс. тенге. Кроме того, было ликвидировано и вновь построено 81 190 квадратных метров некачественного дорожного покрытия.



В целях обеспечения безопасного движения транспорта установлено 3102 дорожных знака. Нанесено 4550 пешеходных полос, 3053 км дорожной разметки. Для обеспечения безопасности пешеходов и водителей на дорогах областного значения в 54 местах установлены камеры видеонаблюдения, искусственные дорожные барьеры в 37 местах.

При строительстве дорог учитываются обращения жителей

Дороги и улицы, требующие ремонта, определяются по ряду критериев. В частности, на дорогах будет обеспечено полное подведение инженерных сетей (электросеть, газ, питьевая вода, канализация), транспортный поток, приоритетность по численности населения, охват населенных пунктов, наличие социальных объектов, поступление жалоб и приоритетность дорог и улиц к туристским объектам.





Фото: акимат Туркестанской области

Во время посещения акимом области районов и городов жители подняли ряд вопросов, касающихся транспортной инфраструктуры. Они находят свое решение.



В ходе встречи в Байдибекском районе жители просили отремонтировать дорогу областного значения в населенном пункте Танатар. В результате управлением дорога была отремонтирована в июне 2023 года. Кроме того, проведен капитальный ремонт аварийного моста вдоль дороги областного значения (КХ-77 а/я 21+740 КХ) в Мактааральском районе.

В 2024 году запланировано проведение среднего ремонта водопропускных труб вдоль дороги областного значения (КХ-49 а/Д 25+650 КХ) в Сарыагашском районе и освещение вдоль дороги областного значения (КХ-37 а/д 0-1,8 КХ) в Сайрамском районе. На сегодняшний день проводится процедура госзакупок.

Год реализации важных проектов

По словам руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Куатжана Жуматаева, в области реализуются важнейшие проекты.

"Одним из проектов является реконструкция 52,7 км дороги протяженностью 64,1 км по маршруту "Туркестан-Шаульдер". Также проведены работы по реконструкции 26 км дороги, соединяющей аэропорт Туркестана с Кентау, она была введена в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Проведен средний ремонт и сдана в эксплуатацию дорога областного значения протяженностью 14,6 км (КХ-29 а/д), соединяющая Толебийский и Казыгуртский районы", – сказал руководитель управления.

На сегодняшний день продолжаются ремонтные работы (переход на 2024 год) дороги, начинающейся от границы Шымкента и проходящей через населенные пункты Зертас, Каскасу, Диханколь и ведущей в зону отдыха "Тау самалы" (36 КХ с/х КХ-82).





Фото: акимат Туркестанской области

В с. Карнаке, Ойке, Шоктас Сауранского района (КХ-59 а/д 21 КХ; КХ-56 а/д 30,8 КХ;) дорога областного значения общей протяженностью 76,0 км, соединяющая областной центр с городом Туркестаном и ведущая к транспортному коридору "Западная Европа - Западный Китай" из населенных пунктов Шорнак, Майдантал (КХ – 95 А/Д 20 кх, кх-58 а/д 4,2 КХ) полностью введена в эксплуатацию по итогам 2023 года. Также проведен средний ремонт дорог протяженностью 32,7 км (КХ-69 а/д 7,1 кх, КХ-65 а/д 9,6 кх, КХ-63 а/д 16,0 КХ) в направлении Машата, Ынтымака, Азаттыка, Шукырбулака, Майтобе Тюлькубасского района.





Фото: акимат Туркестанской области

Проведен средний ремонт автодорог областного значения протяженностью 152 км (КХ-2 а/д 83 кх, КХ-57 а/Д 30 кх, КХ-56 а/д 39 КХ), соединяющих Жамбылскую и Туркестанскую области, населенные пункты Созакского района- с районом и областным центром. Продолжается средний ремонт 17,9 км дорог, соединяющих населенные пункты Жанабазар, Кокибел, Жигерген в Казыгуртском районе, 10,6 КХ, соединяющие населенные пункты Кабланбек и Жибек жолы в городе Сарыагаше. На автодороге (а/я КХ-52), соединяющей Келесский и Шардаринский районы, ведется средний ремонт.



Ведется работа по повышению транспортно-логистического потенциала Туркестанской области. По заказу АО "НК "Қазақстан темір жолы" проектирующим учреждением ТОО "Транспроект-К" разработано технико-экономическое обоснование проекта "Строительство железнодорожной линии "Дарбаза-Узбекистан", государственная граница", получено положительное заключение. Реализация проекта началась в ноябре 2023 года. Железная дорога позволит снизить нагрузку на станцию "Сарыагаш" и в целом увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана.