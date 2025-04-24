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Финансы

196,5 млрд тенге привлечено с начала года в Туркестанскую область

196,5 млрд тенге привлечено, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:41 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручение по диверсификации экономики. В связи с этим в Туркестанской области ведется большая работа.

Вопрос привлечения инвестиций является приоритетным и находится под непосредственным контролем акима Нуралхана Кушерова.

В Туркестанской области за три месяца этого года краткосрочный экономический рост составил 117,5% (2 место), основные макроэкономические показатели демонстрируют положительный рост. С начала года в регион было привлечено 196,5 млрд тенге инвестиций. Это в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сформирован пул из 110 инвестпроектов, которые будут реализованы в 2025-2028 годах и придадут новый импульс развитию экономики области. Общая стоимость проектов – 2,3 трлн тенге. Реализация подразумевает создание 19 783 рабочих мест, предусмотрено дополнительное налогообложение в размере 84 млрд тенге. В этом году планируется запустить 57 инвестиционных проектов стоимостью 322 млрд тенге с созданием 6908 рабочих мест.

В регионе создаются все условия для формирования благоприятного инвестиционного климата. 3 апреля состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие более 100 инвесторов из шести стран. Инвесторам проинформировали о потенциале области и доложили о мерах государственной поддержки. Были проведены переговоры о совместной реализации ряда важных проектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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