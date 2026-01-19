В Алматы растет количество заражений гриппом и ОРВИ

В южной столице за прошедшую неделю зарегистрировано повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в сравнении с предыдущей. Какие вирусы распространены в городе, 19 января рассказали Zakon.kz в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Руководитель департамента Касымхан Алпысбайулы сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ.

"За вторую неделю зарегистрирован 12 421 случай ОРВИ, заболеваемость на 49% (8322 факта заражения) выше, чем на предыдущей неделе, а также ниже прошлого года в 1,5 раза (18 524 случая), из них 67,6% заболевших – дети (8402). Текущие показатели остаются ниже контрольного уровня, что соответствует обычному эпидемиологическому сезону", – сказал врач.

При этом преобладает заболеваемость среди школьников: за вторую неделю января зарегистрировано 608 случаев ОРВИ в 158 школах города. При этом санитарные врачи отмечают, что заболеваемость среди учащихся не превышает пороговых значений.

Также глава департамента СЭК рассказал, какая складывается эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью ОРВИ, гриппом в городе Алматы.

В городе циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2 и другие не гриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, парагрипп, аденовирус, сезонный коронавирус.

"В нарастании зарегистрировано всего 83 подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2 среди лиц, не привитых против гриппа, всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное", – отметил руководитель департамента СЭК Алматы.

Чтобы предупредить ситуацию с массовой заболеваемостью, в организованных детских учреждениях и школах усилена работа утренних фильтров для выявления заболевших.

Кроме того, в поликлиниках мегаполиса проводится раздельный прием температурящих больных, выделены дополнительные телефоны для приема вызовов от заболевших, а также автотранспорт для обслуживания больных ОРВИ и гриппом на дому. График работы дежурных врачей был продлен, а в аптеках города обеспечен неснижаемый запас противовирусных препаратов.

Для того чтобы уберечься от заражения ОРВИ и гриппом, население призвали соблюдать общие меры профилактики:

Следует повышать иммунную систему: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь. По возможности сократить посещение массовых мероприятий.

Проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ. Если контакт неизбежен, необходимо рядом находиться в маске и не забывать о правилах личной гигиены.

"В случае заболевания нужно оставаться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника. Во время чихания и кашля закрывайте рот рукой, салфеткой, платком, а мыть руки следует как можно чаще". Касымхан Алпысбайулы

Родителям рекомендовали не отправлять заболевших детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

"Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать инфицирования от гриппа и ОРВИ", – заключил Касымхан Алпысбайулы.

