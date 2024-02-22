Села Бестамак и Шикудык "на связи" благодаря "Кселл"

Крупнейший мобильный оператор «Кселл» продолжает активно подключать сельские населенные пункты по республике к услугам телекоммуникаций за счет нового строительства базовых станций и модернизации действующих.

Так, например, накануне в "зоне доступа" оказались сразу два села Актюбинской области - Бестамак и Шикудык, где оператор инсталлировал базовые станции 4G. В планах "Кселл" до конца текущего месяца подключение ко всем цифровым сервисам еще три села региона.





Фото: "Кселл"

Отметим, что в рамках своей стратегии по сокращению цифрового неравенства и обеспечения сельчан всеми современными телекоммуникационными услугами и сервисами, в прошлом году "Кселл" в кооперации с рядом областей и регионов разработал специальные "Дорожные карты", по которым в настоящее время идет активная застройка и инсталляция базовых станций в тех населенных пунктах республики, в которых прежде совсем отсутствовали связь и интернет. В числе именно таких были и села Бестамак и Шикудык Актюбинской области.



"Раньше нам приходилось ехать в райцентр, чтобы оплатить коммунальные услуги или идти в школу, чтобы воспользоваться проводным интернетом, а теперь все можно сделать онлайн из дома или любого места. Теперь у нас есть возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами, общаться с родственниками и близкими, где бы они не были. Ни для кого не секрет, что в современном мире без интернета и связи – уже никуда", - говорит житель села Бестамак Ербол Бисенов.

К слову, Бестамак – небольшой поселок с населением более 260 человек, где есть медицинская клиника, библиотека, культурный центр и средняя школа. Большинство жителей села занимаются животноводством и сельским хозяйством, но есть немало людей, которые трудятся в местной школе и по словам заместителя директора учебного заведения Айшат Ахметовой, появления качественной связи и интернета с нетерпением ждали и учителя.





Фото: "Кселл"

"2-3 года назад в нашу школу провели интернет, но так как в селе не было мобильной связи, мы до вечера сидели в школе, заполняя систему Kundelik.kz и искали необходимые для урока материалы. Нам приходилось носить с собой в школу свой ноутбук для того, чтобы заполнить все журналы и проверить домашние задания", - отмечает педагог.

Кроме Бестамака и Шикудыка, в Актюбинской области "Кселл" до конца текущего месяца планирует за счет строительства новых базовых станций подключить к телеком-услугам по технологии 4G еще три села – Шенбертал, Жаныс би и Кутиколь.





Фото: "Кселл"

Что касается других регионов, то с акиматами многих из них оператором согласованы "Дорожные карты", в рамках которых до конца года планируется обеспечить интернетом и связью более 170 сел в Туркестанской области, 7 – в Кызылординской, в Жамбылской области - 21 село, 18 населенных пунктов в Алматинской, а также более 100 сел в Жетысуской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.



"Сейчас очевидно все казахстанцы знают, что мы по республике с прошлого года начали разворачивание связи нового поколения - 5G и этот процесс идет ускоренными темпами и оперативно и на сегодняшний день нами по стране, а точнее почти в 20 городах инсталлировано более 600 базовых станций 5G. Вместе с тем, в желании быстрее и шире покрыть Казахстан связью пятого поколения, мы не забываем и про существующие сети 4G, а действуем параллельно. Причем стремимся сделать акцент именно на селах для обеспечения как можно большего количества казахстанцев всеми современными телекоммуникационными услугами и сервисами вне зависимости от географии и места проживания", - отметил председатель правления АО "Кселл" Асхат Узбеков.





Фото: "Кселл"

Так, например, в прошлом году компанией было обеспечено качественной связью и интернетом свыше 140 населенных пунктов за счет развертывания сети 4G, а в рамках собственной программы развития сети на 2023-2024 годы, Кселл планирует подключить к современным телеком-услугам свыше 250 сельских населенных пунктов.