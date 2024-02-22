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"КазМунайГаз" и "Татнефть" начнут геологоразведку на участке "Каратон Подсолевой" в 2024 году

"КазМунайГаз" и "Татнефть" начнут геологоразведку на участке "Каратон Подсолевой" в 2024 году Фото: АО НК "КазМунайГаз"
АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" создадут совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на участке недр "Каратон Подсолевой" в Атырауской области.

Договоренность об этом достигнута 21 февраля 2024 года в г. Казани, где АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" подписали Договор купли-продажи, Соглашение акционеров и Соглашение о финансировании по проекту "Каратон Подсолевой".

В рамках Договора купли-продажи "КазМунайГаз" продает ПАО "Татнефть" 50% акций в компании Karaton Operating Ltd. (оператор проекта "Каратон Подсолевой").

Документы подписали Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.

"Глава государства поставил задачу по привлечению иностранных инвестиций в сырьевой сектор и геологоразведку. В этой связи мы провели переговоры с рядом инвесторов и рады, что нашим партнером по проекту "Каратон Подсолевой" стала компания "Татнефть", которая обладает богатым опытом в области геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений. Бурение первой разведочной скважины глубиной 5500 метров запланировано на 2024 год", – отметил М. Мирзагалиев.

"Мы эффективно взаимодействуем с казахстанскими коллегами по разным направлениям и рады, что наше плодотворное сотрудничество расширяется. Благодарим "КазМунайГаз" за приглашение к партнёрству в том числе и в области геологоразведки", – подчеркнул Н. Маганов.

Участок "Каратон Подсолевой" расположен в Атырауской и Мангистауской областях рядом с действующими месторождениями АО "Эмбамунайгаз".

В июне 2023 года "КазМунайГаз" получил Контракт на разведку и добычу углеводородов на участке недр "Каратон Подсолевой", а в сентябре 2023 года осуществил регистрацию частной компании Karaton Operating Ltd. на территории Международного Финансового Центра "Астана" для реализации проекта. В ноябре того же года КМГ передал право недропользования в пользу Karaton Operating Ltd.

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