События

КазМунайГаз готовит масштабную геологоразведку до 2030 года

КМГ, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 11:24 Фото: КМГ
В АО "НК "КазМунайГаз" состоялось расширенное геолого-техническое совещание по программе геологоразведочных работ на период 2026-2030 год, реализуемой в рамках поручений главы государства.

В обсуждении планов по восполнению ресурсной базы приняли участие руководство компании, ведущие эксперты и заслуженные деятели нефтегазовой отрасли страны – Узакбай Карабалин, Герой Жолтаев, Базар Ескожа, Хайырлы Абилхасимов.

По результатам проведенных региональных исследований и анализа большого массива исторических геолого-геофизических данных КМГ сформировал портфель из 23 проектов на разной стадии зрелости с суммарным геологическим ресурсным потенциалом до 65 млрд тонн условного топлива.

В рамках программы по указанным проектам планируется проведение 2D сейсморазведки в объеме 6250 км и 3D сейсморазведки на 2540 кв. км, геохимической съемки в объеме 22 тыс. точек, бурения 26 разведочных скважин, а также масштабной региональной 2D сейсморазведки в объеме 60 тыс. км для изучения подсолевых отложений Прикаспийского бассейна.

В ходе встречи участниками было подчеркнуто, что переход к поиску на новых территориях и больших глубинах – это объективно необходимый и вынужденный этап развития геологоразведки страны. На фоне естественного истощения "зрелых" месторождений реализация масштабных геологоразведочных работ является актуальной для обеспечения энергетической стабильности нашей республики.

Эксперты озвучили свои рекомендации по планируемым работам, в частности, расположению проектируемой сейсморазведки, подходам в обработке и интерпретации сейсмических данных, в том числе с применением искусственного интеллекта, а также методам бурения и испытаний сложных глубоких скважин.

В целом, планы геологоразведки КМГ поддержаны экспертами и ветеранами нефтегазового сектора, которые подчеркнули важность сочетания отраслевого опыта и передовых технологических решений в этом направлении.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
