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"КазМунайГаз" обсудил с профсоюзами производственные и финансовые итоги АО "Озенмунайгаз"

Мероприятие Фото: "КазМунайГаз"
"КазМунайГаз" провел встречу с руководителями и представителями профсоюзных организаций АО "Озенмунайгаз", сообщает Zakon.kz.

Во встрече приняли участие председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, заместители председателя Правления КМГ Даулетжан Хасанов и Диана Арысова, директора ответственных департаментов КМГ, генеральный директор ОМГ Нурдаулет Килыбай, заместители и управляющие директора ОМГ. Со стороны профсоюзов на встрече в полном составе присутствовали оба общественных объединения рабочих ОМГ: ОО "Локальный профсоюз работников АО "Озенмунайгаз" и ОО "Локальный профсоюз нефтяников Жанаозена" во главе с председателями Беккали Уакбаевым и Сериком Бекбергеновым.

В КМГ отмечают, что встречи с профсоюзами стали "традиционными" и проводятся ежегодно. Cтороны подвели производственные и социально-экономические итоги года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.

В ходе встречи лидеры и представители профсоюзов также позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана.

Так, для решения проблемы дефицита питьевой воды на западе страны в декабре 2023 года компания завершила первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак". Благодаря этому удалось увеличить пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки.

В сентябре текущего года началось строительство опреснительного завода в поселке Кендерли.

Вдобавок "КазМунайГаз" приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Завершение планируется в 2026 году.

"Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе", – отмечают в нацкомпании.

Участники обсудили рабочие вопросы оплаты труда, приобретения и модернизации нефтепромыслового оборудования, обеспечения средств индивидуальной защиты, строительства и ремонта хозяйственно-бытовых комплексов и т.д.

Не обошли вниманием технологические сложности реализации проекта реабилитации месторождения Узень.

Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.

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