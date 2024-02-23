Асем Сеитова стала новым замгендиректора авиационной Администрации Казахстана
До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП "Казаэронавигация".
Асем Сеитова родилась в 1981 году.
В 2002 году окончила университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", является магистром экономики.
Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП "Казаэронавигация" на различных должностях.
Асем Сеитова трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, АО "KazTransCom", АО "Фонд недвижимости "Самруқ – Қазына".
Ранее Ержан Жакенов был назначен на должность генерального директора авиакомпании АО "Казавиаспас".