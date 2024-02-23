Асем Сеитова стала новым замгендиректора авиационной Администрации Казахстана

Заместителем генерального директора авиационной Администрации Казахстана назначена Асем Сеитова, сообщает Zakon.kz.

До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП "Казаэронавигация".



Асем Сеитова родилась в 1981 году.

В 2002 году окончила университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", является магистром экономики.

Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП "Казаэронавигация" на различных должностях.

Асем Сеитова трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, АО "KazTransCom", АО "Фонд недвижимости "Самруқ – Қазына".

Ранее Ержан Жакенов был назначен на должность генерального директора авиакомпании АО "Казавиаспас".