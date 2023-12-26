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В Казахстане оформление электронной очереди на границе станет платным с 1 января 2024 года

В Казахстане оформление электронной очереди на границе для перевозчиков станет платным Фото: gov.kz
В Казахстане с 1 января 2024 года за оформление электронной очереди при пересечении границы с перевозчиков будут взимать оплату, сообщает Zakon.kz.

"С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит всего 1 МРП (3692 тенге), эта сумма будет поступать в бюджет", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Также разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП (369 200 тенге).

В КГД напомнили, что с 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.

"Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. Так, на сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах – с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. С момента запуска системы электронной очереди (с ноября 2022 года) системой выдано уже более 410 тысяч электронных пропусков", - рассказали в комитете.

Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.

В КГД отметили, что электронная система позволила исключить физическое скопление грузовых машин на дорогах республиканского значения и обеспечила прозрачность перевозочного процесса.

Кроме того, пропускная способность многих пунктов пропуска выросла в разы, выросла и экономическая активность бизнеса.

Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau", таким образом, формирование очереди ведётся открыто, то есть присутствует общественный контроль над механизмом.

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