Видео продолжающего мелеть Каспия шокировало казахстанцев

Видео он опубликовал в Instagram.

Подписчики блогера были шокированы увиденными кадрами.

– Раньше я ездила на море отдохнуть душой, а теперь вижу, как больно. Стараюсь не идти.

– Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...

– Это уже попахивает катастрофой.