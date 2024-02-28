Видео продолжающего мелеть Каспия шокировало казахстанцев
Фото: скриншот видео
Блогер и общественник Нуркен Тажибай из Актау поделился в социальных сетях видео обмелевшего берега Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", – подписал пост блогер.
Подписчики блогера были шокированы увиденными кадрами.
– Раньше я ездила на море отдохнуть душой, а теперь вижу, как больно. Стараюсь не идти.
– Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...
– Это уже попахивает катастрофой.
Ранее блогер публиковал видео Каспийского моря только в июне.
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