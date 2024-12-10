"Ворчливый" Каспий в безснежном Актау сразил Казнет

Общественник из Актау Азамат Сарсенбаев любит снимать и делиться атмосферными видео Каспийского моря. На этот раз блогер показал зимний вайб города, сообщает Zakon.kz.

Новый пост предприниматель разместил на личной странице в Instagram 9 декабря 2024 года.

В подписи к видео значится:

"Да, в Актау до сих пор нет снега, поэтому мы пока довольствуемся видами морских волн".

Также бушующий Каспий не оставил равнодушным и видеографа Нуркена Тажибая.

Не думала, что буду безумно скучать по морю, по Актау с особенным колоритом.

Люблю этот город, каким бы он ни был.

Супер кадры.

Ворчливый Каспий! Потрясающе, – отмечают пользователи Сети.

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Море в любую погоду чарует и привлекает. Однако изменение уровня воды в Каспийском море зачастую дает поводы для беспокойства. Но, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень Каспия всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет.

Кроме того, в начале ноября в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявили, что с 2024 года через реку Жайык в Каспийское море направили 16,7 млрд кубометров воды.