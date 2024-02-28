В СКО проходит "Единый день приема граждан"

С 10:00 утра прием проводят аким области Гауез Нурмухамбетов, его заместитетили, аким Петропавловска, руководители всех исполнительных, судебных и правоохранительных органов, представители финансовых институтов и коммунальных предприятий. Данный формат – эффективный механизм обратной связи с населением. Жители задают интересующие вопросы и получают на них ответы.





Всего по области на прием пришли 544 человек. В основном жителей волнуют темы жилья, благоустройства, ЖКХ и здравоохранения. По всем вопросам проводятся разьяснения и консультации.

Тоты Турысова обратилась к акиму области по вопросу водоснабжения в селе Тепличное в Кызылжарском районе. В этом году планируется выделение средств на подведение сетей водоснабжения в селе Тепличное.