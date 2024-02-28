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В СКО проходит "Единый день приема граждан"

В СКО проходит "Единый день приема граждан" Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Сегодня в Петропавловске и во всех районах проходит "Единый день приема граждан". Проводится он в рамках концепции "Слышащего государства", инициированной президентом.
С 10:00 утра прием проводят аким области Гауез Нурмухамбетов, его заместитетили, аким Петропавловска, руководители всех исполнительных, судебных и правоохранительных органов, представители финансовых институтов и коммунальных предприятий. Данный формат – эффективный механизм обратной связи с населением. Жители задают интересующие вопросы и получают на них ответы.

Всего по области на прием пришли 544 человек. В основном жителей волнуют темы жилья, благоустройства, ЖКХ и здравоохранения. По всем вопросам проводятся разьяснения и консультации.
Тоты Турысова обратилась к акиму области по вопросу водоснабжения в селе Тепличное в Кызылжарском районе. В этом году планируется выделение средств на подведение сетей водоснабжения в селе Тепличное.
В СКО проходит

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Тренер по конькобежному спорту Ольга Ихтендрис задала вопрос по строительству ледового дворца для конькобежного спорта. Глава региона поручил профильному ведомству рассмотреть различные варианты решения вопроса.

Руководителям госорганов даны конкретные поручения по решению вопросов североказахстанцев. Исполнение будет на контроле у акима области.

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