708 человек задали вопросы в ходе Единого дня приема граждан в СКО

Сегодня в области прошел "Единый день приема граждан" по исполнению концепции "Слышащего государства", инициированной президентом страны.

В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделять особое внимание обращениям граждан, что позволяет более точно определять потребности и ожидания жителей.

Единый прием проводили аким области Гауез Нурмухамбетов, заместители главы региона, руководители правоохранительных и исполнительных госорганов, акимы районов и сельских округов. Во Дворце школьников на вопросы граждан ответили представители более 30 госорганов. Традиционно больше всего обращений поступило в адрес главы региона.

Фото: акимат СКО

На Единый день приема граждан пришло большое количество жителей. У каждого заявителя свой вопрос и пожелания. Аким области принял 31 человека, по каждому вопросу даны поручения ответственным госорганам. Всего по области обратились 708 человек.

"Сегодня прием проводят все руководители. Очень удобно, можно решить свой вопрос и проконсультироваться", – сказал посетитель Акатжан Арыков.

Фото: акимат СКО

"Сегодня я пришла на прием по вопросам дачных сообществ. Я уверена, данная проблема решится. Очень хороший формат проведения приема граждан", – сказала жительница Петропавловска Галина Солоницына.

Фото: акимат СКО

Жители поднимали такие вопросы, как благоустройство, ремонт дорог, жилья, трудоустройства, ЖКХ и социальной сферы. По всем обращениям проведены разъяснения и консультации. Каждый вопрос взят на контроль.