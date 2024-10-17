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708 человек задали вопросы в ходе Единого дня приема граждан в СКО

Единый день приема граждан в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:18 Фото: акимат СКО
Сегодня в области прошел "Единый день приема граждан" по исполнению концепции "Слышащего государства", инициированной президентом страны.

В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделять особое внимание обращениям граждан, что позволяет более точно определять потребности и ожидания жителей.

Единый прием проводили аким области Гауез Нурмухамбетов, заместители главы региона, руководители правоохранительных и исполнительных госорганов, акимы районов и сельских округов. Во Дворце школьников на вопросы граждан ответили представители более 30 госорганов. Традиционно больше всего обращений поступило в адрес главы региона.

Аким области принял 31 человека, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:18

Фото: акимат СКО

На Единый день приема граждан пришло большое количество жителей. У каждого заявителя свой вопрос и пожелания. Аким области принял 31 человека, по каждому вопросу даны поручения ответственным госорганам. Всего по области обратились 708 человек.

"Сегодня прием проводят все руководители. Очень удобно, можно решить свой вопрос и проконсультироваться", – сказал посетитель Акатжан Арыков.
Аким области принял 31 человека, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:18

Фото: акимат СКО

"Сегодня я пришла на прием по вопросам дачных сообществ. Я уверена, данная проблема решится. Очень хороший формат проведения приема граждан", – сказала жительница Петропавловска Галина Солоницына.
Аким области принял 31 человека, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:18

Фото: акимат СКО

Жители поднимали такие вопросы, как благоустройство, ремонт дорог, жилья, трудоустройства, ЖКХ и социальной сферы. По всем обращениям проведены разъяснения и консультации. Каждый вопрос взят на контроль.

Аким области принял 31 человека, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:18

Фото: акимат СКО

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