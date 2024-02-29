Стало известно, сколько жилых домов в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году общая площадь жилищного фонда Казахстана выросла на 3,4% по сравнению с 2022 годом и составила 419,1 млн м2, сообщает Zakon.kz.

При этом в городской местности находится 274,5 млн м2 жилья, в сельской местности – 144,5 млн м2.

По площади жилилищного фонда лидируют: город Алматы (54,8 млн м2), Туркестанская область (34,3 млн м2) и Астана (33,8 млн м2).

Всего в Казахстане 2 527 809 жилых домов. По видам жилья количество индивидуальных жилых домов составило 2 219 826 ед., из которых 40,6% находятся в городской местности, 59,4% – в сельской.

Количество многоквартирных домов составило 307 983 ед, а количество в них квартир – 5 891573 ед.

По сроку службы жилых домов более 29,3% жилфонда введено в эксплуатацию до 1970 года, еще 26,3% в 1971-1990 годах, 23,4% – в 1991-2010 годах, остальные 19,5% – после 2010 года (нет данных по вводу – 1,5% жилья).

По данным Бюро нацстатистики, обеспеченность жильем на одного проживающего, которая определяется как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц, за 2023 год составила 23,9 м2, годом ранее она составляла 23,4 м2.

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