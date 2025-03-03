Сколько жилых домов в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, количество жилых домов в Казахстане в 2024 году составило 2,5 млн единиц, сообщает Zakon.kz.

При этом 2,2 млн – этот индивидуальные дома, 306 тыс. – многоквартирные дома, в которых насчитывается 6 млн квартир.

Общая площадь жилищного фонда за 2024 год составила 434,3 млн кв. м, в том числе в городской местности – 287,1 млн кв. м, в сельской местности – 147,2 млн кв. м. По сравнению с предыдущим годом площадь жилфонда увеличилась на 15,2 млн кв. м.

В Бюро нацстатистики отметили, что обеспеченность жильем на одного проживающего за 2024 год составила 24,5 кв. м., из них в городской местности – 26,9 кв. м, в сельской местности – 20,7 кв. м. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 0,6 кв. м.

Самое большое количество жилых домов в Туркестанской и Алматинской областях – 340 тыс. и 282 тыс. единиц соответственно.

Среди городов самое большое количество жилья в Алматы – 171 тыс. единиц.

В сельской местности больше всего в Туркестанской области – 263 тыс. единиц.

Общая площадь жилищного фонда за 2024 год составила 434,3 млн квадратных метров.

При этом доля жилищного фонда, подключенного к водоснабжению, составила 98%, к центральному отоплению подключено 46% жилья, газ имеют 85% жилищного фонда.

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