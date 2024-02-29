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Законодательство РК

Экс-министру Мухамедиулы вынесли новый приговор

Экс-министру Мухамедиулы вынесли новый приговор Фото: primeminister.kz
В Межрайонном суде Астаны по уголовным делам экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор по уголовному делу, включающему два эпизода – о проведении выставки "Шествие "Золотого человека" по музеям мира" и об отеле "Дипломат", сообщает Zakon.kz.

29 февраля 2024 года судья Кеменгер Имашев огласил приговор.

При этом на основании статьи 58 ч 3 УК РК, путем поглощения менее строго наказания более строгим, прокурор запросил восемь лет и один месяц лишения свободы без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

"На основании статьи 58 ч.6 УК РК, по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13.02.2024 года окончательно назначить Арыстанбеку Мухамедиулы наказание в виде 11 лет лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе".Кеменгер Имашев

Отбывать наказание Мухамедиулы будет в учреждении УИС средней безопасности.

13 февраля 2024 года столичный суд вынес решение в отношении экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы, его супруги Налии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева по делу о мошенничестве и коррупции.

Решение суда

  • Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана от 20.06.2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
  • Налия Искакова признана виновной в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 368 УК) и осуждена к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
  • Мустахим Тулеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2) ч.4 ст. 190 УК РК) и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

20 июня 2023 экс-министра суд приговорил к восьми годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

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