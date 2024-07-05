Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Апелляция по делу Мухамедиулы: приговор экс-министру оставили без изменения

Астана, суд, апелляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
В судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны состоялось рассмотрение апелляцию по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы. По итогам рассмотрения, супругу Мухамедиулы освободили в связи с отбытием наказания, сообщает Zakon.kz.

В остальной части приговор оставили без изменений.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны постановила приговор Специализированного межрайоного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года в отношении Галии Искаковой изменить. Действия Галии Искаковой со ст. 368 ч. 1 УК РК (Посредничество во взяточничестве) переквалифицировать на ст. 24 ч 3 – ст. 368 ч. 1УК РК (Покушение на совершение преступления). Считать Галию Искакову осужденной по ст. 24 ч.3 – ст. 368 ч. 1 УК РК к наказанию в виде лишения свободы на шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – сказала председательствующая судья Шынар Ергалиева.

Она отметила, что с учетом зачета срока содержания под домашним арестом с 5 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня за один день, основное наказание Галии Искаковой в виде лишения свободы сроком на полгода считается отбытым.

"В остальной части приговор оставить без изменений. Апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов оставить без удовлетворения", - резюмировала судья Шынар Ергалиева.

Арыстанбек Мухамедиулы обвинялся в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, его супруга – в посредничестве во взяточничестве, адвокат в мошенничестве в особо крупном размере. Приговором суда Мухамедиулы был признан виновным и в общей сложности осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Адвокат Тулеев получил 6 лет 8 месяцев колонии с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Читайте также

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей
В Алматы отремонтируют трубопровод впервые за 34 года
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Ввести в Казахстане закон "О тунеядстве" предлагает предприниматель из Талдыкоргана
Дожди с грозами придут на выходные в Астану, Алматы и Шымкент
Дожди с грозами придут в выходные в Астану, Алматы и Шымкент
Мадина Мамырханова
Астана Мухамедиулы Арыстанбек 2024 год Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: