Апелляция по делу Мухамедиулы: приговор экс-министру оставили без изменения

В судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны состоялось рассмотрение апелляцию по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы. По итогам рассмотрения, супругу Мухамедиулы освободили в связи с отбытием наказания, сообщает Zakon.kz.

В остальной части приговор оставили без изменений.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны постановила приговор Специализированного межрайоного суда по уголовным делам Астаны от 13 февраля 2024 года в отношении Галии Искаковой изменить. Действия Галии Искаковой со ст. 368 ч. 1 УК РК (Посредничество во взяточничестве) переквалифицировать на ст. 24 ч 3 – ст. 368 ч. 1УК РК (Покушение на совершение преступления). Считать Галию Искакову осужденной по ст. 24 ч.3 – ст. 368 ч. 1 УК РК к наказанию в виде лишения свободы на шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – сказала председательствующая судья Шынар Ергалиева.

Она отметила, что с учетом зачета срока содержания под домашним арестом с 5 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня за один день, основное наказание Галии Искаковой в виде лишения свободы сроком на полгода считается отбытым.

"В остальной части приговор оставить без изменений. Апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов оставить без удовлетворения", - резюмировала судья Шынар Ергалиева.

Арыстанбек Мухамедиулы обвинялся в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, его супруга – в посредничестве во взяточничестве, адвокат в мошенничестве в особо крупном размере. Приговором суда Мухамедиулы был признан виновным и в общей сложности осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Адвокат Тулеев получил 6 лет 8 месяцев колонии с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.