40 лошадей Пржевальского привезут в Казахстан из Европы

В 2024 году из Германии и Чехии в Казахстан доставят лошадей Пржевальского. Это событие состоится в рамках нового международного проекта "Возвращение диких лошадей", сообщает Zakon.kz.

В сообщении, распространенном Министерством экологии 29 февраля 2024 года, сказано:

"Два самолета CASA C-295 ВВС Чехии с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке".

Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек отметил, что "мы только начали писать новую главу о возвращении последней дикой лошади в дикую природу".

"После ее успешной реинтродукции в Монголию, где восстановленная популяция процветает, к нам обратилось правительство Казахстана с той же целью. В наших планах в течение следующих пяти лет перевезти в степь Алтын Далы около 40 лошадей". Мирослав Бобек

Фото: gov.kz

Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов. Специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид.

Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov) была включена в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных в 2021 году, она также входит в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата "Алтын Дала" в Костанайской области. Резерват создан в 2012 году, его общая площадь составляет 489 766 га.

"Перед выпуском животные в течение года будут находиться в Центре реинтродукции диких копытных на территории резервата. Этот центр был создан в рамках природоохранной инициативы "Алтын Дала" и управляется Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК). С 2017 года здесь проводятся работы по реинтродукции кулана". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Таким образом, центр уже располагает всей необходимой инфраструктурой и персоналом для размещения новых видов непарнокопытных.

В мае 2022 года сообщалось, что в национальном парке "Алтын-Эмель" родился жеребенок редкой лошади.