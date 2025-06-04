В Казахстане начинают новую жизнь редчайшие лошади

Накануне, 3 июня 2025 года, в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 июня, проинформировали в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь". Два военных самолета из Чехии и Венгрии с четырьмя лошадьми на каждом борту вылетели 2 июня. Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки. Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалык рано утром 3 июня и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате "Алтын Дала". Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу".

Как заверили в ведомстве, в центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

"Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года – вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата "Алтын Дала", – заявил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Как отметил директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, в сотрудничестве с Чешской армией Пражский зоопарк уже второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан.

"Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция", – сказал он.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

По словам исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) Веры Вороновой, выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана – значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания.

"Успешный год их пребывания в Центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров", – отметила она.

Фото: gov.kz

В Минэкологии уточнили, что до 2029 года планируется привоз около 40-45 лошадей – этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват "Алтын Дала" на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям: хорошие пастбища и наличие воды. Государственные инспекторы будут обеспечивать охрану лошадей после выпуска.

Крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов. Будучи звеном трофических цепей, копытные обеспечивают питание хищникам и падальщикам.

Фото: gov.kz

Охрана и мониторинг выпущенных животных, как пояснили в Минэкологии, будет осуществляться государственными инспекторами и специалистами АСБК.

Лошадь Пржевальского (Керкулан/Кертагы) – последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида.

Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 году в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина (совместно именуемые "Тиерпарк Берлин"), национальным парком "Хортобадь". Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.

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Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30°C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам – Умбре и Веспе – были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.