КТЖ: достигнуты договоренности по увеличению транзита в рамках инициативы "Один Пояс – Один Путь"

В ходе встречи АО "KTZ Express" и Yuxinou подписали Соглашение об организации и отправке 200 контейнерных поездов через Казахстан, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) с объемом грузов более 20 тысяч ДФЭ.





Уже с начала текущего года Yuxinou и КТЖ организован совместный сервис по ТМТМ из Чунцина в Поти (Грузия) со сроками доставки в среднем до 14 дней.





Напомним, что с начала 2024 года АО "НК "ҚТЖ" достигнуты договоренности с логистическими платформами Сиань, Цзянсу, Пекин, Чжэнжоу, Чунцин по организации и отправке 3500 транзитных контейнерных поездов по территории Казахстана, что составляет порядка 350 тысяч ДФЭ.