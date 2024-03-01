КТЖ: достигнуты договоренности по увеличению транзита в рамках инициативы "Один Пояс – Один Путь"
Фото: КТЖ
29 февраля текущего года в городе Чунцин (КНР) заместитель председателя правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев встретился с руководителями портовой логистической зоны муниципалитета города Чунцин и логистической платформы Yuxinou (Chongqing) Logistics Co., Ltd.
В ходе встречи АО "KTZ Express" и Yuxinou подписали Соглашение об организации и отправке 200 контейнерных поездов через Казахстан, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) с объемом грузов более 20 тысяч ДФЭ.
Уже с начала текущего года Yuxinou и КТЖ организован совместный сервис по ТМТМ из Чунцина в Поти (Грузия) со сроками доставки в среднем до 14 дней.
Напомним, что с начала 2024 года АО "НК "ҚТЖ" достигнуты договоренности с логистическими платформами Сиань, Цзянсу, Пекин, Чжэнжоу, Чунцин по организации и отправке 3500 транзитных контейнерных поездов по территории Казахстана, что составляет порядка 350 тысяч ДФЭ.
Справочно: Чунцин является одним из крупнейших городов в мире с населением 32 млн человек, ВВП в размере $440 млрд по итогам 2023 года. Здесь расположены высокотехнологичные производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Чунцин – лидер по экспорту автомобилей из Китая.
В свою очередь Yuxinou – крупнейшая логистическая платформа города Чунцин – отправляет более 2500 поездов в западном и восточном направлениях в год.
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