Экономика и бизнес

Заторы на границе с Китаем: в КТЖ ответили на жалобы экспортеров зерна

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" Ерлан Койшибаев в Мажилисе 16 октября 2025 года рассказал, что делается для повышения экспорта зерна в Китай, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Павел Казанцев. По его словам, перевалочные пункты на экспортных направлениях, особенно на границе с Китаем, испытывают заторы из-за длительных досмотров грузов и ограничений на прием порожних вагонов.

"Такие жалобы к нам поступают. Я думаю КТЖ не будет здесь отрицать. Понятно, что это снижает эффективность транзита, и не только зерна, но и угля, руды и так далее. Есть ли планы у КТЖ к этому вопросу серьезно подойти, и сократить время досмотра, увеличить объемы транзитных грузов? Какие показатели вы ставите по сокращению времени?", – поинтересовался мажилисмен.

Ерлан Койшибаев в ответ заявил, что по направлению в Китай "экспортный потенциал сырьевого зерна значительно превышает возможности приема с китайской стороны".

"На китайской стороне есть выгрузочные мощности, 200 тыс. тонн мощности – один зерновой маршрут в сутки готовы принимать. Мы данный вопрос постоянно поднимаем перед своим китайскими коллегами. Здесь представители китайских железных дорог говорят, что надо на государственном уровне поднимать (этот вопрос. – Прим. ред.) Сегодня наша рабочая группа находится в Урумчи и с мэрией разговаривает. Совместно с коллегами из Минтранспорта поднимаем этот вопрос", – добавил он.

Признал он и отставание по приемочным терминалам.

"Мы ведем работу, это что касается зерновозов. Для помощи нашим аграриям мы сейчас в ряде областей на тупиках наладили совместно погрузку зерна в контейнерах. Потому что их не нужно выгружать на границе, контейнеры просто перекидываются и дальше вглубь Китая заходят", – пояснил спикер.

Отмечается, что из года в год объем экспорта зерна в Китай растет. Если в 2023 году в Поднебесную было экспортировано 400 тыс. тонн казахстанского зерна, то за последние два года этот показатель вырос в пять раз.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заявили о планах повысить тарифы на перевозку зерна до 2030 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
