Проект "Қарызсыз қоғам" защищает интересы курьеров и таксистов

В "AMANAT" подвели итоги реализации проекта "Қарызсыз қоғам", сообщает Zakon.kz.

Три года назад партия объединила под своей эгидой ресурсы всех ответственных госорганов, банков и других финансовых организаций для проведения системной работы по повышению финансовой грамотности населения и снижению закредитованности граждан. Проект состоялся и масштабирован по всей стране. В уходящем году прошли обучение и получили профессиональную помощь порядка 860 тысяч казахстанцев.

Открывая встречу, спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов поблагодарил всех участников проекта "Қарызсыз қоғам" за слаженную работу и подчеркнул, что он стал эффективным инструментом социальной поддержки населения.

Фото: Әли Ғалым

"Сегодня мы видим, какой путь развития прошел проект "Қарызсыз қоғам" партии "AMANAT". Он вырос из небольшой партийной инициативы в масштабную государственную программу. Получил поддержку президента и населения. Этот проект – реальная помощь людям, оказавшимся в различных сложных ситуациях. Ведь за каждым решенным вопросом стоят судьбы тысяч людей. Самое главное – в гражданах пробуждается надежда и укрепляется доверие. В этом и заключается особая ценность проекта", – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии отметил, что сегодня проект "Қарызсыз қоғам" объединяет большую команду единомышленников и позволил создать цельную экосистему комплексной помощи гражданам, работающую в том числе онлайн. На базе партии заработал республиканский колл-центр, где 180 юристов ежедневно принимают порядка 5 тысяч обращений. Создана цифровая платформа qogamfin.kz, работают AI-боты в WhatsApp и Telegram. А с этого года в сельских районах начали работу мобильные группы, которые проводят живые встречи с гражданами в самых отдаленных населенных пунктах.

Сотрудники проекта сопровождают людей с момента первого обращения и до выхода из сложной ситуации. Они проводят юридические консультации, оказывают психологическую помощь, помогают снимать аресты со счетов и имущества, реструктуризировать долги, составлять удобные графики платежей по долгам, обучают новым навыкам. Эти меры позволили тысячам казахстанских семей выйти из кризиса и начать жизнь заново.