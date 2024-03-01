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В честь Дня благодарности столичная молодежь вручила жителям сладкие подарки

В честь Дня благодарности столичная молодежь вручила жителям сладкие подарки, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 19:43 Фото: акимат Астаны
В честь 1 марта – Дня благодарности волонтеры преподнесли астанчанам сюрприз-шокалад и чай, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Первый день весны в Астане начался с замечательного тренда. В районе с большой концентрацией горожан волонтеры раздали жителям шоколад и подарили хорошее настроение.

"В честь знаменательной даты мы приехали сюда, чтобы поблагодарить астанчан и выразить свои теплые слова благодарности. Организатор мероприятия – активисты ресурсного центра "Астана жастары" при акимате Астаны и государственные служащие департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Астане – вручили горожанам сладости и поздравили их с сегодняшним праздником", – рассказал главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Астане Сламкул Абдыкахар.


В честь Дня благодарности столичная молодежь вручила жителям сладкие подарки, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 19:43

Фото: акимат Астаны

Также активисты ресурсного центра "Астана жастары", который постоянно находится в центре добрых дел, высказали свои пожелания по случаю сегодняшнего мероприятия.


"Ранее мы помогали в уборке снега в рамках "Марафона добрых дел", раздавали горячий чай и баурсаки специалистам коммунальных служб. Сегодня мы раздавали астанчанам шоколад. В такой солнечный день нам также приятно видеть добрую улыбку на лицах каждого жителя", – сказал волонтер Рауан Кодаров.

За такой сюрприз горожане выразили благодарность.

Стоит отметить, что жителям столицы раздали более 15 килограммов шоколада.

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